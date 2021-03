Tanti articoli su vaccini russi o cinesi. L’assurda verità è che in Italia oltre 1 milione di dosi è BLOCCATO e NON USATO perché mancava un Piano Vaccini serio. Draghi sta rimediando con Curcio e Gabrielli. Vaccinare, vaccinare, vaccinare: parlare di altro oggi è solo un diversivo. Matteo Renzi

VACCINI, COSA E’ CAMBIATO CON DRAGHI.

A meno di un mese dal varo del suo governo Draghi ha cambiato radicalmente l’approccio al tema dei vaccini rispetto a quanto è stato fatto in precedenza.

Il nuovo PdC ha preso alcune decisioni, sia sul piano interno, sia su quello internazionale; ha cambiato i vertici degli organismi che si stavano occupando della campagna vaccinale; sta ridefinendo il piano di somministrazione dei vaccini, operazione assai complessa che deve fare i conti con la nota vicenda delle mancate forniture da parte dei produttori.

La strategia di Draghi si muove su due linee parallele.

Da un lato utilizzare appieno tutte le strutture esistenti, non solo sanitarie, adatte ad ospitare una vaccinazione più capillare e di massa.

In questo senso il nuovo commissario all’emergenza Covid ha abbandonato il piano, costoso e intempestivo, che prevedeva l’allestimento ex novo dei prefabbricati “Primula” e sono stati allestiti, o in via di allestimento, nuovi centri vaccinali in strutture civili e anche militari. Questi ultimi agevolati dalla nomina del nuovo direttore della Protezione Civile, un generale esperto in logistica.

La Difesa si sta impegnando per aprire, nelle sue strutture fisse o da campo, 200 nuovi centri vaccinali, oltre che, in coordinamento con la Protezione Civile, ad allestirne in impianti sportivi, congressuali, parcheggi. Inoltre sono stati conclusi accordi per l’utilizzazione dei medici di medicina generale e i farmacisti.

Dall’altro Draghi ha inaugurato una linea di maggiore fermezza sul piano internazionale, bloccando l’esportazione di 250mila dosi di AstraZeneca in partenza dagli stabilimenti italiani. Una decisione che ha suscitato grande clamore, in Italia e all’estero, sia per la sua rapidità, sia perché presa utilizzando la più recente normativa europea che, dalla fine dello scorso gennaio, consente una tale operazione.

Inoltre, sempre sul piano internazionale, il deterrente creato dal “blocco” ha aperto la strada ad una trattativa più stringente tra Europa e case farmaceutiche per produrre, anche in Italia, i vaccini.

Sapendo che l’adeguamento delle strutture industriali italiane, comunque all’avanguardia dell’industria farmaceutica europea, ha bisogno di circa sei mesi per il trasferimento tecnologico che consentirà di aprire le nuove linee di produttive. Si tratta di recuperare un ritardo precedente, accumulato quando la scelta dell’autoproduzione era stata esclusa.

L’obbiettivo è quello di arrivare a vaccinare 300/600mila persone al giorno secondo una progressione che dovrebbe portare la macchina a pieno regime entro la fine di marzo, quando dovrebbero essere consegnati i vaccini in numero sufficiente per completare la campagna vaccinale entro l’estate.

Dire che non sia cambiato nulla rispetto al passato, in primo luogo sulla campagna vaccinale, che è il terreno prioritario di intervento del nuovo governo, non è solo scorretto rispetto ad un impegno, nuovo e pieno, sia sul piano interno, sia su quello – non meno importante – internazionale, ma disorienta volutamente i cittadini.

Un disorientamento che ha il sapore di una rivincita politica che si qualifica da sé e che, sicuramente, non avrà successo, ma che può danneggiare la salute e la stabilità psicologica di molte persone.

VACCINI, COSA E’ CAMBIATO CON DRAGHI. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo