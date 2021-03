Covid e l’effetto limbo. “Non avere più niente da attendere significa non sperare” I giorni si susseguono uguali e dove non c’è progettualità c’è apatia, specie fra i più giovani.

Come non c’è nulla in che sperare. Si spera che finisca questa pandemia e si ritorni a vivere normalmente. Forse allora ci sembrerà di rinascere.. Un po’ di ottimismo aiuta. Bisogna pensare che ci sono popoli che stanno peggio di noi anche senza covid.

Prima della pandemia no?! La sola novità è che la stragrande maggioranza non accetta che il mondo possa andare a puttane e si dispera. Quando tutto sarà finito sarà :Lavoro, mangi, lavoro lavoro lavoro, mangi, birrettina al bar, dormi, lavoro lavoro lavoro…Come sempre.

Ma NoN è un’apatia che colpisce solo i giovani ma anche chi ha un’età più avanzata e magari è in pensione e avrebbe avuto la voglia di spendere i rimanenti anni magari godendosi figli e nipotini. Anche se ovviamente si ringrazia il cielo di nn essere stato finora una vittima o di averne avute.

È un evento eccezionale, non voluto ( come la guerra) e avrà sicuramente un termine, quando non si sa, ma questa è la vita, non sai mai cosa succederà il giorno dopo, ciononostante non ti tagli le vene. Siamo tutti demoralizzati ( attenti ad usare la parola depressione che è una vera e propria malattia) abbiamo tutti qualcosa che ci manca: la mamma che non vede i figli che vivono lontano, i nonni che devono proteggersi dai nipoti, i negozi che non riescono a pareggiare i conti, famiglie senza più reddito che fanno la fila alla Caritas. Per cui se a qualcuno manca la scorribande al baretto con gli amici o lo struscio sul lungomare o il giro per shopping, perché non sanno come occupare in altro modo la giornata, questo mi fa tristezza perché significa non aver capito quali sono le cose essenziali della vita.

Bella e una guerra e’ guerra. Chiedetelo ai siriani,agli iracheni,a quelli che sono stati nei campi di concentramento magari senza telefonino,internet,la televisione ,acua e cibo ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo