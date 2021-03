CHI FECE ROTOLARE “PALLE D’ACCIAIO”?Fuori i nomi di quella Direzione Nazionale del PD per essere più chiari e trasparenti

CHI FECE ROTOLARE “PALLE D’ACCIAIO”?

Il 13 febbraio 2014 fu la Direzione nazionale del PD che chiese a Enrico Letta di dimettersi da capo del governo con una mozione che ebbe 136 voti favorevoli, 16 contrari e 2 astenuti.

Quel voto a stragrande maggioranza convinse Letta, che si era autodefinito “palle d’acciaio”, a dimettersi aprendo la strada al governo Renzi, che era stato eletto segretario nazionale del PD alle primarie di due mesi prima, con oltre 2.800.000 voti pari al 67,5% dei partecipanti.

Lo ricordo a chi, in occasione del probabile richiamo in servizio di Letta, è già pronto a rispolverare la prima menzogna che aprì la stagione delle fake news contro Renzi.

Che sarà definito, a torto, un “accoltellatore seriale” o ”uno che colpisce alle spalle” avendo usurpato, con una manovra di palazzo, il posto del pacifico professore. Non andò così, basta rileggere i giornali dell’epoca.

La misura della disonestà degli accusatori di Renzi è che ad additarlo al pubblico disprezzo saranno quelli che allora lo convinsero a fare quel passo, come testimoniano loro stessi nei resoconti del dibattito svolto in Direzione nazionale prima del voto.

Cuperlo chiese addirittura di non votare, ma di “prendere atto e procedere”.

Zanda caldeggiò l’avvicendamento di Letta con Renzi parlando di una «accelerazione necessaria» e auspicando un nuovo governo che con Renzi «abbia la possibilità di durare e governare per l’intera legislatura».

Fu favorevole anche l’allora capogruppo dei deputati PD, Roberto Speranza, secondo cui con la presidenza del governo da parte del suo segretario nazionale «la grande famiglia del Pd mette sulle sue spalle, senza infingimenti, la grande sfida delle riforme e del cambiamento del Paese.» Senza infingimenti, capite?

Proprio quelli che, dopo pochi mesi, scateneranno l’opposizione interna a Renzi, troppo autonomo dalle correnti e animato dall’idea di ristabilire le ragioni fondative del PD. Per Giove, si dissero spaventati, questo fa sul serio!

Ricordo ancora che la valutazione politica sul governo Letta, espressa a viso aperto da tutto il gruppo dirigente del PD, fu la necessità di superare l’immobilismo sulle riforme e la stagnazione economica che aveva precipitato quell’esecutivo in un abisso di impopolarità, avendo rimandato ogni cosa. Infatti lo si ricorda solo per l’aumento dell’Iva.

Una intera nidiata di vipere è stata allevata con questa ed altre falsità su Renzi. Quindi mi rivolgo alle lingue biforcute ricordando il fatto, per evitargli, ancora una volta, di uscirsene al naturale.

PS:Mi soffermo sul comportamento di cuperlo. A molti, sconosciuto.

Per chi non conosce come funzionano (dal di dentro), le strutture dei partiti e dei sindacati, è giusto chiarire, che tutto viene verbalizzato. E cioè, riportato quello che ogni singola persona dice.

Nda- quando li tenevo io (in altre realtà), oltre a scrivere, registravo con due registratori a cassetta.

Si fa questo, perché i verbali vengono firmati dal “verbalizzatore”, che si assume la responsabilità di quello che scrive. Responsabilità non da poco. Possono esserci, e ci sono stati, anche risvolti legali.

Buona norma per quanto riguarda i verbali, (alcuni lo fanno), rileggere alla riunione successiva, quello che si ha scritto, naturalmente davanti a tutti.

In quel contesto, chiedere di “non votare ma di prendere atto e procedere”, da parte di cuperlo, la dice lunga sulla superficialità di gestione di alcuni personaggetti ( superficialità, raffinatamente voluta, non causale).

Proviamo a “simulare” per un momento se si fosse percorsa la strada chiesta da cuperlo e, di spostare in avanti il tempo a dopo le dimissioni di Renzi. Matteo, apparirebbe come colui che “ha cacciato Letta”, e senza neppure ci fosse stata una votazione.

Chi conosce bene come si sono svolti i fatti, sa che Matteo era “diffidente”, su questa operazione. Probabilmente, percepiva e intuiva (sono qualità che appartengono a Renzi), un “qualche cosa”, anche se non riusciva a “dargli forma”.

Ricordiamoci che era all’epoca, un “ragazzo”, di 40 anni. Che non conosceva le dinamiche della direzione del PD, e non era neppure parlamentare.

Queste le dinamiche del PD, che ora gli si stanno ritorcendo contro!! È un partito ormai perso, tante sono le vipere al suo interno!!Ci ho perso un terzo di secolo dietro (al PD). E me ne sono uscito. Adesso in I.V., pur con tutte le difficoltà di gestione, respiro un aria nuova e pulita.