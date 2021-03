È UN POST CHE HO PUBBLICATO ESATTAMENTE UN ANNO FA DOPO L’INCONTRO DI RENZI DA COSTANZO. L’HO RIPROPOSTO PERCHÉ MI SEMBRA ANCORA ATTUALE.

Che meravigliosa intervista! Un MATTEO che si confessa in modo così intimo e vero è stata una sorpresa! Sarò sciocco ma mi sono emozionato, perché un mare di emozioni mi sono piovute addosso……l’amore immenso per la sua famiglia, genitori compresi, l’orgoglio di un padre per i figli, in particolar modo la principessa Ester, chissà forse seguirà le orme del padre vista la sua passione per la politica. Grande stima ricambiata e ammirazione per un grande come Obama, tanto amore per Agnese, sempre discretamente presente al suo fianco, ma anche tanto dolore nei suoi occhi e un leggero giusto risentimento per il fango gettato su di lui e famiglia e per chi, sono molti, l’hanno tradito…..La sindrome del beneficiario rancoroso. Un uomo meravigliosamente umano con le sue virtù e le sue debolezze, un grandissimo politico. La soddisfazione per quello che è riuscito a fare e la giusta ambizione di un giovane uomo che ha già ricoperto incarichi prestigiosi e la sicurezza che ancora ne ricoprirà. Se penso che lo avevamo come Presidente del Consiglio e non l’hanno saputo apprezzare mi viene da piangere. Ma MATTEO tornerà statene certi e i cialtroni pagheranno tutto con gli interessi. Costanzo gli ha chiesto cosa volesse fare da grande, io rispondo per lui……Semplicemente MATTEO RENZI, ed è già tanta roba. GRAZIE MATTEO!

LO RIPOSTATO PERCHE LO TROVO Molto attuale…..,forse qualcosa di diverso c’è…:l’aumentata stima e affetto di chi conosce il suo alto livello di uomo…..figlio…,padre….marito . .e il suo importante ,alto ,indispensabile ruolo di politico preparato, affidabile,consapevole…..doti ,che purtroppo generano nei cuori vuoti e nelle menti perverse ,sentimenti di invidia ,odio ,vendetta, di chi si sente spiazzato dalla sua grandezza di politico e uomo e teme paurosamente di perdere quei privilegi materiali che vengono propinati loro da esseri indegni ,arricchitisi con malvagità con i soldi , tantissimi soldi tolti al popolo indigente ,in grave sofferenza fisica e materiale ,ma che loro manovrano come marionette, plagiate dal loro arrivismo !!!Questi esseri ricorrono a qualsiasi mezzo per annullarlo…addirittura toglierlo di mezzo anche fisicamente, perché vedono vicina la loro decadenza di privilegiati,di potenti manovratori di tutto il sistema economico italiano….!!!Renzi,per loro , è l ‘unico che si oppone alle loro sopraffazioni….e…quindi…bisogna eliminarlo a qualsiasi costo ….! Ed e per questo che le cose,invece di migliorare,,sono peggiorate!!I suoi detrattori sono aumentati e sono sempre più feroci,come lupi affamati, con la bava sulla bocca !!Rodetevi l’anima feccia dell’umanità ,alla fine sarete voi a fare una fine ingloriosa..!!!!

È UN POST CHE HO PUBBLICATO ESATTAMENTE UN ANNO FA DOPO L’INCONTRO DI RENZI DA COSTANZO. L’HO RIPROPOSTO PERCHÉ MI SEMBRA ANCORA ATTUALE. ultima modifica: da

