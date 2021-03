SI DICE, DEL DECRETO SOSTEGNO 2021

Innanzitutto, chapeau al Presidente Draghi, che evita i DPCM ed utilizza i Decreti Legge, rispettando le prerogative del Parlamento e rispristinando quel rispetto della Costituzione che Conte non aveva.

L’approvazione del DL, attesa per venerdì al Consiglio dei Ministri, sembra che sarà posticipata di qualche giorno, per integrarvi la norma del pacchetto lavoro, che contiene la proroga dei licenziamenti fino al 30 giugno e della Cassa integrazione fino al 31 dicembre.

Le misure di cui si parla:

– Nuova deroga al DL dignità per facilitare i contratti a termine.

Il DL dovrebbe destinare un miliardo al rifinanziamento del Reddito di cittadinanza e prorogare il Reddito di emergenza.

– Il lavoro, compresi i congedi parentali.

– Lo stralcio di alcune tipologie di cartelle esattoriali, pre-2015, di importo inferiore a 5.000 Euro.

Forse, una rottamazione ad hoc per la partite Iva che nel 2020 abbiano registrato una diminuzione del volume d’affari superiore al 33%, consentendo ai beneficiari il pagamento senza sanzioni e interessi delle somme dovute nei periodi di imposta 2017 e 2018. Le scadenze per i versamenti legati alle cartelle esattoriali sono attualmente sospesi fino al 30 aprile, ma dal 1 marzo riparte la macchina della riscossione con la notifica dei nuovi atti. Le scadenze sospese andrebbero saldate “entro il sessantesimo giorno” dal termine della sospensione. Forse modificate anche le scadenze per le rate della rottamazione e del saldo e stralcio del 2018.

– Stagionali: 1.000 Euro per 3 mensilità per i lavoratori stagionali e del comparto turistico.

– Risorse aggiuntive per il trasporto locale.

– Potenziamento asili nido.

– Contributi a fondo perduto, da 1.000 a 150.000 Euro, per le partite Iva con ricavi inferiori a 5 milioni e perdite di almeno il 33%, calcolato sulla differenza tra i fatturati 2021 e quelli 2019.

Tre le percentuali di contributo: il 20% fino a 400mila euro, il 15% fino ad 1 milione ed il 10% fra 1 e 5 milioni. In ogni caso il sostegno sarebbe compreso fra un minimo di mille euro (2mila per le società) e 150mila euro. Costo complessivo di questo provvedimento: 9,5 miliardi di euro.

Sembra abbiano dimenticato (o non preso in considerazione) una misura che pure era stata richiesta: la possibilità di diluire in qualche modo i debiti contratti da quelle aziende che avevano investito in ampliamenti e migliorie nel 2019, prima dell’inizio della pandemia. Costoro (aziende sane) avevano contratto prestiti a medio termine (con rimborsi tra i 19 ed i 60 mesi), fidando sulla situazione corrente in quel momento, non prevedendo la crisi economica causata dal Covid, e si trovano ora a non poter rispettare gli impegni presi per il pagamento delle rate in scadenza. Non chiedono contributi a fondo perduto, ma moratorie (sospensione per il pagamento delle rate), o diluizione in tempi più lunghi. Le Banche, di loro iniziativa, lo stanno già facendo, ma hanno il problema che quelli, di questi imprenditori, che non hanno provveduto subito a rinegoziare le scadenze, e non ne hanno già rispettate alcune, sono diventati ‘cattivi pagatori’. Serve, insomma, un provvedimento governativo, un ‘accordo quadro’ con le banche, affinchè costoro, pur essendo aziende sane, non cadano in un vortice senza ritorno.

Misure più strettamente connesse alla sanità:

Acquisto vaccini: 1,4 mld

Acquisto farmaci: 0,7 mld (0,4 Remdesivir e 0,3 monoclonali)

Medici di famiglia: 345 milioni

Covid hospital (proroga fino al 31 marzo): 51,6 milioni

Sono solo voci, ma non ‘Sono solo canzonette’, alla Bennato.

Buona giornata.

