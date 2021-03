Angelo Bolaffi: 75 anni, germanista, uomo di sinistra, il Pd sta per eleggere l’ottavo segretario in quattordici anni

“In Germania la Spd ne ha cambiati diciassette in diciotto anni. Nello stesso periodo, dal 2000 al 2018, la Cdu ha avuto un’unica leader: Angela Merkel”

Zingaretti ha detto che si vergogna del suo partito.

“Uno dei due presidenti dei socialdemocratici, Saskia Esken ha detto la stessa cosa, vergognandosi dell’ex presidente del Bundestag, Wolfgang Thierse, un galantuomo protagonista della rivoluzione che portò alla caduta del Muro. Aveva invitato il partito ad aprirsi alla società, mettendo in guardia contro la deriva identitaria della sinistra”.

Insomma, la crisi riguarda tutti i partiti della sinistra in Europa?

“Sì, e c’è una gara all’uccisione del segretario. Brandt rimase in sella per 23 anni, dal 1964 al 1987. Erano leader a vita. In più c’è un altro fatto recente, tutti i capi, da Schroeder a Blair, passando per Renzi, cadono per il fuoco amico. Non è colpa di Zingaretti, se c’è una tendenza al disastro”.

Come lo spiega?

“Col fatto che la sinistra nasce con un’idea di società che è morta. Franco Cassano, che purtroppo non c’è più, avrebbe detto che la sinistra non ha più il vento della storia”.

Lei crede ai sondaggi che danno il Pd al 14 per cento?

“La Spd è già a quel livello. In Francia i socialisti sono scomparsi. I giovani guardano ai verdi, la questione ambientale li attrae di più di una vaga e indefinita idea di società egualitaria”.

Ma gli ultimi non sono scomparsi. Chi li rappresenta in un mondo sempre più diseguale?

“Il punto è che la sinistra non ha la grammatica giusta per capirli. A sinistra nessuno si occupa dei rider, ma tutti si concentrano sulle identità culturali minoritarie o sulle forze sociali organizzate, come i pensionati”.

Come valuta la segreteria Zingaretti?

“Scegliendo Conte, il leader di un movimento rivale, come capo del centrosinistra, ha sancito il suo suicidio. E poi ha dato l’impressione di farsi dirigere da Goffredo Bettini. In nome di chi, mi chiedo? Bettini le ha sbagliate tutte”

Enrico Letta che potrà fare?

“Gli voglio bene, ma proprio perciò gli direi: “Lascia perdere”.

Perché?

“Perché Enrico ritroverà, seduti accanto a lui, le stesse persone che votarono per Renzi nel 2014, cacciandolo da palazzo Chigi”.

È un ex premier.

“In Germania chi esce di scena non torna più, almeno una differenza c’è”

Lei cosa avrebbe fatto?

“Tabula rasa. E avrei fatto eleggere una donna. Almeno è una novità”.

Draghi le sembra meglio di Conte?

“Non c’è dubbio alcuno. Draghi è Maradona, Conte un giocatore di terza categoria. Si sta vedendo anche sul Recovery, nel piano scritto da Conte non c’era nessuna visione, soltanto la previsione di una spartizione di soldi”.

Non è un po’ presto per dirlo?

“Vedo che contro il premier si sono mobilitati gli stessi intellettuali che già si coalizzarono contro Renzi al referendum, gridando al golpe. E’ sempre la solita storia”.

Il Pd sembra a disagio in questo governo.

“E sbaglia. Avrebbe dovuto intestarselo, e invece vedo che l’ex ministro Boccia dice che hanno fatto resuscitare la destra”.

Sui vaccini lei vede la discontinuità?

“È presto per dirlo. Ma ha sbagliato l’Europa, ha ragione Timothy Garton Ash quando dice che la Von der Leyen si è comportata da incompetente nel senso letterale del termine, perché competenti per la salute sono ancora gli Stati nazionali. Quindi ci vuole più Europa”.

Ma come spiega i ritardi rispetto all’America?

“I Paesi che hanno accelerato, come Usa e Gran Bretagna, hanno la disponibilità delle industrie Big Pharma che producono i vaccini, industrie che l’Europa non ha”.

Il Pd non si risolleverà?

“Mi pare avviato verso un declino irrevocabile. Ma è un grande male per l’Italia”.

Angelo Bolaffi: 75 anni, germanista, uomo di sinistra, il Pd sta per eleggere l’ottavo segretario in quattordici anni ultima modifica: da

