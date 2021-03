Agli orfani ed alle vedove di Conte che continuano a ripetete che Draghi chiude come Conte vogliamo dire con chiarezza che Conte chiudeva e non faceva altro, stava rinchiuso con i suoi ministri per ore a decidere su chi potesse stare a cena a Natale ma non faceva nulla per impostare un serio piano vaccinale. Se non fosse arrivato Draghi che ha sbaraccato tutto adesso che le dosi cominceranno ad arrivare in massa ci saremmo trovati in gravissime difficoltà.

Perché se bisogna chiudere bisogna chiudere ma contemporaneamente bisogna dare al paese il senso che si sta facendo di tutto per uscire dalla crisi pandemica.

Con Conte questa certezza non l’abbiamo mai avuta.

Grande Draghi, Grazie Matteo Renzi finalmente il no-fare è stato seppellito. Adesso però i vaccini devono arrivare. ultima modifica: da

