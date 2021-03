In Italia la stampa continua a massacrare Renzi,e appena ricompare anche per cinque minuti chiede del viaggio in Arabia Saudita, però non dicono….CHE.

La famiglia Kennedy vuole una personalità di spicco alla commemorazione del 50° dell’assassinio di Bob e chiama a ricordarlo Matteo Renzi.

La televisione francese vuole una personalità di valore per un duello televisivo con Marine Le Pen e chiama Matteo Renzi.

La Obama Foundation vuole un relatore di prestigio alla conferenza di Chicago e chiama Matteo Renzi.

La Stanford University vuole un professore di comprovata esperienza per un corso sull’Europa e assume Matteo Renzi.

L’Italian Society di Londra per l’uscita del suo libro “Un’altra strada” gli organizza una presentazione al Christopher Ingold Building.

Qualcuno può dirmi perché non chiamano mai da nessuna parte Gigino DI Maio ,Salvini ,Conte, Zingaretti, Calenda,Fratoianni ecc.

