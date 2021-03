NON SOLO L’8 MAGGIO! MA TUTTO L’ANNO. IL LAVORO E LA NOSTRA DIGNITA.

Oggi più che mai dobbiamo essere capaci e coraggiosi per guardare in faccia la realtà, la parità di genere è ancora lontana. L’#8marzo è un simbolo, ma allo stesso tempo ci permette di tirare le somme di ciò che abbiamo fatto in un anno. È stato un anno complesso per tutti, ma troppo spesso sottovalutiamo l’impatto sociale che questa crisi ha avuto, ha e avrà sulle #donne. Nel 2020 son stati persi oltre 400.000 posti di lavoro, cifre che fan rabbrividire e son ancora più allarmanti se si pensa che il 70% è costituito da donne.

È un percorso lungo, ma sappiamo che insieme, uomini e donne, possiamo e dobbiamo percorrerlo per raggiungere la meta.

Dal #FamilyAct agli asili nido gratuiti, stiamo andando nella giusta direzione, ma si può e si deve fare ancor di più. Italia Viva Brescia c’è.

A dicembre sono stati persi 101 mila posti di lavoro: 99 mila erano occupati da donne.La crisi economica innescata dalla pandemia di coronavirus non ha colpito tutti allo stesso modo. Basta guardare gli ultimi dati dell’Istat sull’occupazione per rendersene conto: a dicembre 2020 su 101 mila posti di lavoro perso, 99 mila erano occupati da donne. La componente femminile si conferma ancora una volta la categoria, insieme ai giovani, più colpita dall’emergenza, con un divario di genere che si amplia sempre più nel mercato del lavoro. Lasciando sempre più donne vulnerabili dal punto di vista economico.

Il report dell’Istat sottolinea come le differenze di genere sul mercato del lavoro si siano ampliate nell’ultimo mese del 2020: “Il mese di dicembre mostra, rispetto a novembre, una dinamica decisamente diversa tra donne e uomini: per le prime cala il tasso di occupazione (-0,5 punti) e cresce quello di inattività (+0,4 punti), per i secondi la stabilità dell’occupazione si associa al calo dell’inattività (-0,1 punti); è invece concorde l’andamento della disoccupazione che cresce di 0,3 punti per le donne e di 0,1 punti per gli uomini”. Su base annua per gli uomini il tasso di occupazione è calato di 0,4 punti mentre per le donne il crollo è stato pari a -1,4. Anche l’inattività cresce in maniera più accentuata tra le donne: ben 2 punti contro gli 0.9 che registra la componente maschile. In altre parole, il gender gap esiste e l’emergenza coronavirus non ha fatto altro che ampliarlo.

NON SOLO L’8 MAGGIO! MA TUTTO L’ANNO. IL LAVORO E LA NOSTRA DIGNITA. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo