PERCHÈ TANTO ODIO? “…Di risposte sensate è difficile averne, e qualsiasi cosa si possa rimproverare a Renzi pensate alle incoerenze, alla mediocrità, alla incapacità, alle promesse non mantenute dei vari Zingaretti, Di Maio, Grillo, Bersani, Speranza e Conte. Questo clima non ha fatto altro e non fa altro che bullizzare in maniera ignobile e meschina l’unico vero leader che poteva avere il centro-sinistra del futuro. Ora invece ha Beppe Grillo che si propone Segretario elevato e Zingaretti che si vergogna del suo partito che pensa solo alle poltrone. Ma si sa…ha stato Renzi”..

Renzi e il meglio che l’Italia può dare, italiano svegliatevi. E amettetelo Renzi? Vi fa una paura matta a voi poltronari, conservatori, profittatori, opportunisti, incapaci che sapete di non avere speranza con lui. Capisco gli avversari della dx che vedono in lui l’unico capace di sconfiggerli e tutto sommato sono meno rancorosi di quelli che dovrebbero sostenerlo.E se voi P.Dioti non avesste fatto di tutto per far saltare il referendum, oggi LITALIA la nostra patria che non amiamo abbastanza, sarebbe 20anni avanti,e a voi poltronisti di carriera dico solo VERGOGNATEVI.

PERCHÈ TANTO ODIO? ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo