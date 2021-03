Sono in atto perquisizioni e azioni contro chi ha offeso e minacciato il Presidente della Repubblica Mattarella sui social.BENE

Grande rispetto al nostro amato presidente e pene durissima a chi ha osato fare questo. Solidarietà al nostro Presidente della Repubblica Mattarella, Uomo di grande spessore intellettuale, culturale ed equilibrio istituzionale di cui andare fieri. Spero che queste iene da tastiera abbiamo la giusta punizione.Ma cosa sta diventando questo paese ?! È angosciante ciò che sta succedendo

Basta polemiche . Mattarella ha voluto dare L’ esempio . Far capire alla gente di non volere privilegi e come un cittadino qualsiasi si è recato al centro per essere vaccinato aspettando il suo turno.

Mattarella ha dato l’esempio di capo di stato gli altri sono quaquaraquà. Non solo perché Mattarella è il Presidente che gode di grande stima, ma perché sotto a tale ruolo, emerge una grande persona, onesta, sincera, umana, leale, una persona speciale.Nessun tocchi il prode presidente della Repubblica nessuno come lui. Il migliore che Dio ce lo preservi da ogni male.

Sicuramente dà molto fastidio, a chi sa soltanto seminare odio, una figura come il Presidente Mattarella, uomo di grande onestà intellettuale, di grande spessore culturale e di grandissimo equilibrio istituzionale , perché la sua presenza sconvolge i loro piani destabilizzanti. Mi auguro che vengano sgamati e che abbiano la punizione che meritano.

Perche chi offende o calunnia un Presidente della Repubblica è giusto che ne paga le conseguenze, però le considerazioni politiche o dissensi espressi civilmente non devono essere trattati come atti punibili perché solo nei regimi totalitari dittatoriali non si può criticare o dissentire dalle politiche del governo o stato.

Solidarietà al Presidente Mattarella per le minacce e gli insulti ricevuti. #vaccino #Mattarella ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo