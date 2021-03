UN PIANO SHOCK.

Un anno fa, il Disegno di Legge, a prima firma Maria Domenica Castellone dell’11/02/2020 (uno degli ultimi non finalizzati), e reso pubblico nel mese di Giugno 2020, ha suscitato molte perplessità. Ciò che più preoccupa è l’assenza di proposte alternative degne di lungimiranza e di una trasformazione efficace del sistema, sia in riferimento al DDL, sia in riferimento alla realtà in atto. Vi è la necessità della redazione di una Proposta di Legge, parallela a un #PianoShock da inserire nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza #NextGenerationItalia. I punti cardine di una possibile bozza di Proposta di Legge di riforma, sono di seguito sintetizzati:

1. Centralità del Soccorso Pubblico e Protezione Strategica, che costituisce competenza dello Stato, composto dalle Forze di Polizia, dal Soccorso Tecnico Urgente e dal Soccorso Sanitario.

2. Trasformazione del Sistema di Soccorso Pubblico Italiano in “Sistema Integrato di Sicurezza Italia 112 – SISITA112”.

3. Numero Unico Europeo di Emergenza 112 articolato in Centrali Operative Interforze.

