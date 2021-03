ANCORA UN ALTRO ATTO DI BANDITISMO POLITICO

È molto difficile non intervenire senza esprimere giudizi decisamente negativi nei confronti del soggetto in particolare. Poi c’è tutta la questione classe politica e azioni di governo.Nonostante la dimostrata incapacità della su citata, é stata riconfermata in un ruolo che non le compete, vista la assoluta ignoranza ,sulla conoscenza della burocrazia governativa ,ma come sempre pronta a scaricare la propria impreparazione su RENZI ,che paga per tutti. Questo è frutto dell’ignoranza politica e sociale in cui i 5 stelle versano, in modo particolare la Castelli, se poi ci aggiungiamo la cattiveria verso Renzi, abbiamo fatto tombola.Forse più che malafede è l’ignoranza di una persona che legge solo Travaglio e Scanzi.Per fortuna che Renzi ha avuta la forza di mandare a casa Conte che ci stava offossando!!!!

___________________________________________________________________________________________________

Non sono solito esprimermi così, ma quando ho sentito la deputata Castelli del M5S, oggi al TG3 delle 14, dire che ci sono 32 miliardi, già deliberati in scostamento di bilancio dal governo precedente, disponibili per risarcire famiglie e imprese, rimasti fermi per la crisi di governo voluta irresponsabilmente da Renzi ho, pensato che quella affermazione era una vera mascalzonata.

Non una piccola, ma grande, grandissima mascalzonata. Spero che la Castelli, se ha tempo e denaro da perdere, mi citi in giudizio per avere definito così il suo intervento.

Quella dichiarazione, infatti, non è la solita invettiva generica indirizzata al leader di Italia Viva, per la serie comica “ha stato Renzi”. No! Quella signora strumentalizza il disagio sociale che c’è, creato in larghissima parte da misure incerte, parziali e insufficienti varate senza alcuna strategia dal governo Conte, per addossarne la colpa a una persona specifica, che addita al pubblico ludibrio: state male? Prendetevela con lui.

Lo scostamento di bilancio fu approvato dal Parlamento col voto favorevole anche di Italia Viva, nonostante la crisi fosse già stata politicamente aperta.

I fondi stanziati vanno spesi tramite dei Decreti attuativi che scrivono i Ministeri competenti per materia. Cioè l’apparato burocratico che, crisi o non crisi, una volta approvato lo scostamento di bilancio continuano a lavorare con l’impulso e sotto il controllo dei rispettivi ministri.

I quali restano in carica “per lo svolgimento degli affari correnti”, come dicono la Costituzione e le leggi, fino al passaggio delle consegne al ministro subentrante. Non esiste alcuna soluzione di continuità nell’attività di governo, specie se già autorizzata dal Parlamento, figuriamoci in una situazione di emergenza come questa.

Dunque non c’era niente che potesse fermare il varo e l’attuazione di quei Decreti, se non la cattiva volontà o l’incapacità dei ministri competenti. Ma questa è una storia risaputa, i ritardi nei ristori sono dovuti al fatto che Conte e i suoi ministri hanno lasciato ancora una quantità di Decreti attuativi da fare. Sta provvedendo Draghi.

Da questo si capisce che tanta solerzia coi DPCM, per fare presto dicevano, era solo motivata dal dare fiato alle trombe e ai tromboni degli annunci, ma poi tutto si lasciava impantanato nelle pastoie burocratiche.

Dunque dire che i 32 miliardi sono fermi per colpa di Renzi non è solo una falsità, ma un vero atto di banditismo politico. Non si tratta dell’espressione dell’opinione politica di un deputato nell’esercizio delle sue funzioni, ma di una menzogna consapevolmente indirizzata per suscitare nell’opinione pubblica un moto di ripulsa ingiustificato verso un avversario politico.

Cioè una vera e propria grande mascalzonata. Così si degrada l’animo delle persone, altro che Renzi!

P.S. Lo scopo di questo post non è quello di sollecitare commenti volgari, o stigmatizzare che razza di ceto politico ha in campo il M5S, lo sappiamo già, ma di spiegare a chi vuole capire come funzionano i meccanismi di governo e le bugie che dicono quelli che li usano male come scelta per il loro, bassissimo, tornaconto.

ANCORA UN ALTRO ATTO DI BANDITISMO POLITICO ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo