Beppe Caschetto: il fil rouge che lega M5s, La7, Fatto Quotidiano, Rai3 (vigilanzatv.it)

Si era intuito che c’era una regia, non era possibile che tutti questi coglioni venivano dal nulla.Sapevamo, purtroppo la setta continua a colpire. Poi ci domandiamo perche’ l’Italia e’ tra gli ultimi per l’informazione.Che Vergogna!!! Tutto questo odio dovrebbe finire!!! Conosciamo i padroni delle menti e dei pensieri, delle opinioni del 75% dei telespettatori italiani. Di sicura provenienza dalemiana e conseguente deriva grillina.Se un giorno, ipoteticamente si dovesse fare un processo di Norimberga per le disgrazie italiane lui dovrebbe sedere in quegli scranni. Alla pari degli ideologi nazisti di quell’altro processo.

E’ BENE SAPERE DA CHI E’ ORGANIZZATO E COME SI MUOVE LA BANDA DI DENIGRATORI DI RENZI E ITALIA VIVA. ultima modifica: da

