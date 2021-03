LA LUCE INFONDO AL TUNNEL

Oggi, nel giorno della bufera su AstraZeneca, ho prenotato la mia prima dose di vaccino che riceverò il 13 aprile prossimo. Tutto facilissimo sul portale “Lazio Salute”.

Dopo la scelta del luogo, del giorno e dell’ora, mi è stato recapitato un promemoria che, oltre ad indicarmi la data del richiamo, il 30 giugno, mi comunica che il vaccino è quello di AstraZeneca. Ho confermato.

Ho fiducia nel nostro servizio pubblico e nei sistemi di controllo messi in atto. Il blocco di un lotto sospetto e le verifiche che si stanno facendo ne sono la prova.

Quindi, mi sono detto, mi vaccinerò tra un mese, prima non c’era disponibilità, se nel frattempo emergeranno problemi seri sicuramente un farmaco che dovesse risultare pericoloso sarà bloccato.

La Regione, in allegato alla prenotazione, fornisce 13 pagine di informazioni ed istruzioni, tutto molto dettagliato per il consenso informato. Inoltre c’è da compilare anche una scheda di anamnesi che verrà vagliata e controfirmata da due medici prima della vaccinazione.

L’idea di “essere fuori” dal tunnel, immunizzato entro la metà di luglio, mi rincuora molto, anche se non sarò contento fino che non saranno vaccinati tutti.

