LA SANITÀ TERRITORIALE, IL PUNTO DEBOLE DELLA SANITÀ PUBBLICA ITALIANA.

《《TUTTA DA RICOSTITUIRE 》》

Il Next Generation Eu, RECOVERY Plan, servirà a cambiare il Paese con una serie di riforme.

Tra le varie riforme, quella della Sanità Territoriale non è più procrastinabile perché dovrà essere ripensata, ristrutturata e rimodernata, in altri termini ricostituita.

La Sanità pubblica è implosa per mancanza di una rete territoriale efficiente o meglio dire perché del tutto assente.

Finalmente, causa pandemia, tutti se ne sono accorti.

Da tempi non sospetti il Servizio Sanitario Nazionale è in sofferenza, in molte Regioni non si è investito a sufficienza nella ristrutturazione della Sanità Territoriale e nell’integrazione tra cure Ospedaliere e cure primarie ed intermedie.

Ma, al contrario, si è preferito dare spazio alla Sanità privata che attraverso gli accreditamenti si è arricchita.

Gli effetti disastrosi sono esplosi anche in alcune Regioni come la Lombardia dove la Sanità era ed è ancora giudicata come 《《Sanità di eccellenza 》》, sempre a discapito del Servizio Sanitario pubblico.

Oggi il potenziamento della Sanità Territoriale deve essere al centro dell’agenda politica del Ministero della Salute e quindi del Governo Draghi.

Ci deve essere un cambio di rotta per poter effettivamente realizzare un efficace riordino dell’assistenza Territoriale.

È venuto il momento di ricorrere anche a strumenti di telemedicina per monitorare i pazienti a domicilio.

L’Italia, con la pandemia, ha pagato a caro prezzo la mancanza di adeguate strutture e modelli organizzativi di assistenza Territoriale.

Errori che non si devono ripetere.

È intollerabile che i LEA, Livelli Essenziali di Assistenza, non hanno avuto luce in tutte le Regioni.

Con la riforma del Titolo V della Costituzione, la Sanità è stata delegata alle Regioni con evidente frammentazione, diversità organizzative e gestionali e scarso collegamento interregionale.

Assistiamo a regimi sanitari diversi che non si parlano tra di loro.

In altre parole la riforma del Titolo V che, delegando alle Regioni l’organizzazione e la gestione dei Servizi Sanitari puntava ad un Federalismo Solidale, ha finito per generare una deriva regionalista con 21 differenti Sistemi Sanitari dove l’accesso a Servizi e prestazioni sanitarie è profondamente diversificato e iniquo.

Serve intervenire sul Titolo V e riequilibrare il rapporto tra Stato e Regioni inserendo la clausola di supremazia.

È intollerabile assistere a frequenti conflitti ” Stato/Regioni ” in materia sanitaria; chi ci rimette è sempre il cittadino che non si vede tutelato per come dovrebbe.

Serve un cambio di passo del Governo anche in quest’ottica.

La macchina del Governo Draghi comincia a muoversi con efficacia.

È in corso un salutare riorientamento delle leggi ai risultati.

Attendiamo sviluppi, ovviamente in positivo per i cittadini.

