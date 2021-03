PER GLI APPASSIONATI DEL “NON E’ CAMBIATO NIENTE”.Ma sì che parlino pure, tanto non é una novità che dicano qualsiasi sciocchezza

Tipico! Purtroppo della stampa grullosinistroide che crea opinione martellandol ogni giorno fino a quando l’opinione pubblica {la gente} non dirà: non è cambiato nulla Lavaggio del cervello.

PER GLI APPASSIONATI DEL “NON E’ CAMBIATO NIENTE”.

La campagna vaccinale è iniziata il 27 dicembre 2020, ma diciamo che è decollata il 4 gennaio 2021.

Dall’inizio fino al 13 febbraio 2021, ultimo giorno del governo Conte, sono state somministrate 3.006.914 dosi in 48 giorni. Il giorno più basso 4.699, quello più alto 106.245, media giornaliera nel periodo 61.366.

Dal 14 febbraio, inizio del governo Draghi, al 12 marzo sono state somministrate 3.374.721 dosi in 27 giorni. Il giorno più basso 29.124, quello più alto (proprio il 12/3/2021) 205.054. Media giornaliera nel periodo 124.989.

Il 14 febbraio erano state vaccinate 29.124 persone, da allora comincia una crescita che dal 26 dello stesso mese diventa progressivamente più marcata, paradossalmente in concomitanza coi noti problemi delle mancate consegne. Un segno evidente di precedenti problemi organizzativi.

La svolta operativa impressa da governo con la nomina dei nuovi vertici della Protezione Civile e del Commissariato anti pandemia ha fatto dire, ieri, a Draghi in visita all’hub di Fiumicino, che l’obbiettivo è quello di arrivare entro fine aprile a raddoppiare, forse triplicare le vaccinazioni attuali. Cioè arrivare a 400/600 mila al giorno.

Alcuni dicono che non sia cambiato niente, fortunatamente non è così.

Per ora è tutto e non c’è altro da aggiungere, se non studiate i dati prima di parlare.

(I dati citati sono quelli ufficiali diffusi dal Ministero della Salute)

