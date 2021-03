TANTO VA LA GATTA AL LARDO

Il fatto che Zingaretti abbia fatto entrare nella giunta del Lazio il M5S, con due assessore tra le quali la Lombardi, acerrima nemica della Raggi, almeno un vantaggio ce l’ha. Quello che i sostenitori del mappazzone PDM5SLeU la smetteranno di parlare di tradimento dei voti ricevuti dai parlamentari di Italia Viva che poi sono usciti dal PD.

Infatti nessuno di quelli che avevano votato nel Lazio per il PD, a cominciare da tanti come me, si sarebbero sognati di finire in una maggioranza regionale col M5S.

Ho sempre pensato che questo fosse un falso problema, soprattutto in un sistema parlamentare.

Semmai si potrebbe eccepire per quella specie di sistema presidenziale come è quello regionale, dove eleggendo un Presidente si vota anche per sostenere la sua coalizione che oggi, nel Lazio di Zingaretti, è stata stravolta.

A meno che non viga quell’idiozia pura del voto disgiunto, per il quale voti per un candidato che vorresti Presidente, ma poi gli impedisci di governare perché, votando contemporaneamente anche per un partito suo avversario, lo privi della maggioranza. Un vero incoraggiamento alla follia politica.

Come è successo nel Lazio, dove Zingaretti era una “anatra zoppa” che prima si è appoggiato a due fuoriusciti della destra, e ora, facendo di necessità virtù, si è ingessato la zampa rotta con due stecche del M5S.

Anche per confermare, in questo triste momento del PD, la sua linea a livello nazionale. Che magnifica spensieratezza!

Per ora nulla da eccepire, se non che le prediche andatele a fare da un’altra parte.

