Enrico Letta, la prova del mutante.Ritratto del neo-segretario Pd, esponente biologico delle élite costretto a cambiare natura. Enrico Letta, la prova del mutante | L’HuffPost (huffingtonpost.it) La sicumera dell’autore dell’articolo è talmente pesante da renderlo illeggibile.

Se a questo si aggiungono i giudizi sommari e le parole in libertà, oltre alle ricostruzioni mal fatte, si ottiene un pezzo da aggiungere agli annali del peggio del giornalismo italiano.

non che ultimamente ve ne siete fatti mancare eh, ma noto che ogni giorno peggiorate.

Erano settimane che non vi leggevo. Credo che non lo farò più Per me resta ancora un mistero, com’è nata questa candidatura di Letta a segretario del Pd.Non credo che una cosa del genere sia mai avvenuta.Comunque il mondo della ” sinistra” italiana è paradossale. In più di 50 anni,con un partito che era forte ,il Pci ( si diceva il più grande partito di sinistra d’Europa) non è mai riuscito a mettere piede a Palazzo Chigi.Innestando la troupe dei ex Dc ,è riuscito ad assaporare il potere,ma sempre a guida democristiana ( salvo la parentesi dalemiana effimera).e sempre con tanta tribolazione interna,tanto da defenestrare quasi sempre i suoi Premier in carica ( Renzi con quella frasina viene sempre additato come Bruto,ma non è stato il primo a farlo).Che succederà ora in quel mondo è un mistero.

Han cercato: Praticamente una controfigura di Conte anche molto migliore dell originale sotto molti punti di vista, un marcamento a uomo sui 5s dettato dalla paura di scendere ancora piú in basso, prima cercano di tutelare la loro posizione poi il resto sono dettagli di poco conto, cmq la paura é una pessima compagnia e ispiratrice

Comunque:Letta è stato nominato perché se facevano le primarie poteva vincere qualcuno espressione della base elettorale e non delle correnti, tipo Bonaccini o un altro del genere. La nomina di Letta è un regalo enorme alla destra e al M5S che avrà gioco facile a diventare/rimanere il partito più importante nello schieramento di sinistra

Il PD è il partito dello establishment per eccellenza, che coniuga asservimento e sudditanza psicologica verso poteri forti sovranazionali -vaticano, UE,con profondo scetticismo verso la collettività nazionale e distacco totale verso i temi di reale interesse per il cittadino italiano medio, unico loro scopo essendo l’acquisizione del Potere e la sua conservazione. In questa ottica sono contento abbiano scelto Letta in quanto lo considero un esponente di scarso spessore, convinto come sono che “ciò che è un male per il PD è un bene per l’Italia” e viceversa.

