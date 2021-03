FINE DEL PRIMO TEMPO

Ve li ricordate quelli che cambiavano nome al partito ogni tot anni per restare a galla, sempre e comunque, e dicevano che “Renzi si è impossessato del nostro partito” dopo che era stato eletto segretario da 2.800.000 (67%) fessi come me? E quelli che nei salotti gli facevano la forca perché “non vogliamo morire democristiani”?

Bè, oggi si fanno tenere la mano nel letto di dolore da un ex democristiano doc, addetto alle grandi manovre (Franceschini) e chiamano un ex democristiano millesimé (Letta) per farsi traghettare tra le braccia di un diversamente democristiano (Conte), neo o post fate voi.

Se non ci fosse stato Renzi, che ce li tirò per un orecchio, non erano d’accordo tra loro neanche a far aderire il PD al gruppo dei Socialisti europei.

E si spaventavano a far passare leggi, come quella sulle unioni civili, per non dispiacere ad altri ex democristiani un poco più a destra e andarono al governo per primi con Berlusconi quando ancora l’alleanza tra PPI e S&D non era alle viste.

Per me non è un insulto essere stati democristiani o comunisti italiani. Sotto i trenta anni siamo tutti ex qualcosa e quelle le considero storie nobili.

Ma non ho mai avuto quella visione mortuaria della politica come l’aveva quella gente lì, che immaginava il partito come una bara della sinistra dove prepararsi anzitempo a morire confortevolmente.

Ecco il risultato, lì contano ancora gli ex in quanto tali.

Prossimo passo un nuovo partito, ma sia chiaro, ci sarà solo da scegliere tra la leadership a un ex democristiano doc o ad uno diversamente democristiano, neo o post fate voi.

“E tu mi fai, dobbiamo andare al cine/E vai al cine, al cine vacci tu. Zazzarazaz…Zazzarazaz…Zazzarazaz…”

Tra qualche giorno, su Sky, inizia la serie che racconta gli ultimi due anni di carriera di Francesco Totti intitolata “Speravo de morì prima”. Titolo azzeccato. Meglio il cinema.

