Pd, al via l’assemblea che eleggerà Letta:

Si fa un’assemblea per eleggere il nuovo segretario e c’è un unico candidato? per altro un uomo, visto che la crisi definitiva con Zingaretti è stata la mancanza di donne indicate per i Ministeri del nuovo Governo…e nessuno si lamenta? la sinistra “meno liberal” di cui parla Letta è spaventosa. La disistima per le donne è un evergreen.

Letta, per cortesia, si astenga dal raccontare frottole ancor prima di diventare Segretario PD.Lei, vuol fare una RIVOLUZIONE? Non ci crederebbe nemmeno un bambino.Lei stesso non ci crede, perchè sa benissimo che nel PD attuale, chiunque tenti anche un minimo di CAMBIAMENTO, finisce male.E allora non illuda quei poveretti del Testaccio che l’hanno calorosamente accolta in sezione e non illuda i suoi elettori.Lei sarà Segretario di un partito CONSERVATORE di una Sinistra inconcludente e senza il coraggio di abbandonare il passato.Questa è la realtà.Il resto sono tweet propagandistici che non cambiano di una virgola la profonda crisi di CREDIBILITA’ del suo partito.

ORA! L’Unica e grande cosa DA NON FARE CARO LETTA, E’ L’ALLEANZA CON IL COMICO e con i grillini. Il Pd Partito a vocazione maggioritaria non ha bisogno dell’incompetenza dei 5 stelle e della loro decadenza in più ambiti!

OK Mentre attendiamo le parole di Letta da commentare, discutiamo sull’osservazione di Draghi sull’uso smodato delle parole inglesi.

Nelle settimane scorse avevo suggerito a Draghi, una rivoluzione a costo zero , ma a benefici tanti; eliminare quel BUROCRATESE che oltre a non servire, è il maggiore alleato degli anglicismi burocratici.

Il Burocratese, ha la stessa funzione che aveva il latino nella chiesa. Ricorrervi per complicare .

Volete un esempio di attuale Buroctarese?

Chi riceve la Carta d’Identità elettronica ed avesse chiesto fosse valida anche per l’espatrio, nella lettera d’accompagnamento si trova questa dicitura;

-Le invio allegata alla presente, la Carta di Identità Elettronica che costituisce documento di identificazione e, salvo l’indicazione “Non valida per l’Espatrio” anche di viaggio in tutti gli Stai membri dell’Unione Europea e…

Non era più semplice dire fosse o non fosse valida per l’Espatrio.

Via il Burocratese e via le parole inutilmente inglesi.

Altrimenti a lungo andare, si farà la figuraccia degli americani, quando chiedono a noi italiani, con che parola italiana chiamiamo la PIZZA.

