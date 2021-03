Per quanto riguarda IV, l’ondata di cambiamento che stiamo iniziando a osservare nello scenario politico riguarderà presto anche noi. Ma nell’ottica di rafforzare, ristrutturare e allargare la nostra esperienza, correggendo con umiltà ciò che non ha funzionato appieno ma mettendo a valore il capitale politico che abbiamo nel nostro partito, dal territorio fino ai gruppi parlamentari. Daremo il nostro contributo alla formazione di un’offerta politica pienamente riformista alternativa a sovranisti e populisti.

Luigi Marattin

L’impossibilità di poter attuare in Italia accorpamenti omogenei in 2 o 3 partiti che si possano contendere il governo del Paese, è un grande problema. La questione riguarda la venuta meno di una visione di Paese che un partito o una coalizione devono avere. Se il principio che li sostiene è l’autoreferenzialità e il relativo spezzettamento, allora non si va da nessuna parte.

Sempre molto interessante Marattin,bravo! Si..!!.soprattutto l'analisi su I.V. …ma le qualità umane e politiche non mancano…per poter crescere

