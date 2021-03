E NON FINISCE MICA IL CIELO

Il sommovimento politico avvenuto a seguito della soluzione Draghi sta portando conseguenze positive non solo per il cambio di passo sui punti più urgenti, piano vaccinazioni, progettazione del PNRR e sostegni più diffusi, rapidi e meno burocratizzati alle famiglie e alle imprese.

Una operazione complessa, visti i problemi irrisolti da anni e i ritardi accumulati dalla fine del lockdown precedente, che hanno imposto la necessità di un cambio di governo.

Conseguenze prevedibili, tranne dai soliti che non comprendono mai, anche tra le forze politiche e al loro interno.

Cambi di segreterie nazionali, dimissioni traumatiche, voti differenziati sulla fiducia all’interno dello stesso gruppo parlamentare, rotture di rapporti tra gli stessi fondatori di un movimento, prima inimmaginabili, spaccature malcelate nel fronte di destra senza più una leadership indiscussa.

“C’è una grande confusione sotto la volta celeste, la situazione è eccellente”, diceva una massima del sole rosso dell’oriente rivoluzionario. Io, che sono di cultura più popolare, preferisco ricordare una bella canzone intitolata “E non finisce mica il cielo”, scritta da Ivano Fossati nel 1982 ed eseguita dalla grandissima Mia Martini.

Mentre per alcuni il “cielo” è finito e cercano un orizzonte nuovo, per altri il cielo si apre in questa benedetta primavera che segna l’inizio della fine della pandemia che, come tutte le code, sarà la più dura da scorticare.

Il nostro cielo, che non è finito, si apre sul grande campo del riformismo, abbandonato e incolto per troppo tempo. Un campo senza proprietari assenteisti o velleitari, che non nasce “contro” ma “per”, che non esclude ma accoglie e integra, che dice quello che fa e fa quello che dice.

Soprattutto che non si chiude dentro un confine nazionale, ma parla dell’Italia come di una “regione” dell’Europa federalista.

Se ne parla in questa diretta fb e YouTube del gruppo Renew Europe del Parlamento europeo, del quale fanno parte, attivissima, i deputati di Italia Viva a Strasburgo.

Una iniziativa promossa da Sandro Gozi, parlamentare italiano eletto in Francia con En Marche, di Macron, da Marco Taradash di +Europa e da Stefano Mazzetti, sindaco di Sasso Marconi, membro della segreteria bolognese di Italia Viva e promotore di Renew EU Italia.

Il bello deve ancora venire e avrà gli occhi azzurri e oro dell’Europa.

