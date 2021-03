ALL’ORDNE DEL GIORNO

Il mio è un parere da profano e non ho alcuna pretesa di attendibilità. Però, da uomo qualunque, penso a chissà quanti, su milioni di persone, hanno mangiato una banana e dopo qualche giorno sono morti. Sarà mica stata colpa della banana?

E poi, se in sei o sette mesi si vaccineranno una quarantina di milioni di italiani, mica penseremo che per tutto quel tempo nessuno morirà, per mille cause che col vaccino non c’entrano niente? Eppure qualcuno dirà che sarà stato il vaccino.

Bisogna essere cauti ed è giusto prendere tutto il tempo necessario per fare le verifiche sui casi sospetti. Ma neanche dare per scontate conclusioni che non hanno niente di scientificamente provato.

Quindi sono d’accordo sullo stop ad Astra Zeneca per il tempo necessario agli accertamenti. Se i governi europei non l’avessero fatto avrebbero ingenerato più insicurezza e diffidenza.

Meglio essere quelli che cercano la verità, che fare la figura di quelli che l’affermano senza dubbio, in un modo o in un altro, prima di avere verificato se ci sono relazioni tra il vaccino e gli episodi negativi che si sono verificati.

La pelle è pelle e le persone ragionevoli capiranno che, soprattutto su questo genere di cose, chi ha il compito di decidere per tutti deve attestarsi sulla linea più prudenziale possibile.

Fermo restando che i vaccini anti Covid sono l’unica soluzione della pandemia e bisogna rilanciare al più presto.

