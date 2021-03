Bisogna dire che oggettivamente su questo Renzi ha ragione.

Tutti ricordiamo quelli che durante la crisi tutti davano per sicuro il Conte Ter con l’arruolamento dei responsabili al posto di Italia Viva, quelli che avevano definito inutile la crisi (mentre invece è servita a portare uno dei migliori italiani a Palazzo Chigi, quelli che dicevano che i gruppi Parlamentari di Italia Viva si sarebbero sfarinati e sarebbero andati via da Italia Viva. Ed invece…….e sono gli stessi che oggi dicono che Italia Viva non conta più nulla….Io penso che questi siano gli ultimi rosicchiamenti di questa gente invidiosa giornalisti che ancora insistono di parlare di RENZI negativamente non ci faranno cambiare idea sul politico capace e intelligente che è.Oppure quelli che. A loro dire.I 5 così sarebbero stati al governo per trenta.Trenta anni.

