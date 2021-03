L’Italia e il terrore sui vaccini. Vaccino vuol dire fiducia.

Vaccino vuol dire fiducia.L’Aifa rassicura. Poi, dopo il blocco tedesco, sospende AstraZeneca. Infine dice di affidarsi ai giudizi dell’Ema, che però ritiene ingiustificata la sospensione. Il malinteso “principio di precauzione” che rischia di compromettere la campagna vaccinale.

“Icasi di decesso verificatisi dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca hanno un legame solo temporale. Nessuna causalità è stata dimostrata tra i due eventi. L’allarme legato alla sicurezza del vaccino AstraZeneca non è giustificato”. Così l’Aifa domenica sera interveniva sul vaccino contro il Covid di AstraZeneca dopo il blocco di un ulteriore lotto in Piemonte. A poche ore di distanza, questa mattina, la stessa Agenzia del farmaco decide di “estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’Ema, il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca Covid-19 su tutto il territorio nazionale”. Un dietrofront clamoroso in meno di 24 ore che ha contribuito ad alimentare la sfiducia nel vaccino AstraZeneca e, più in generale, nella campagna vaccinale contro il Covid. L’incoerenza tra le parole e le azioni della nostra autorità regolatoria è clamorosa, tanto da dare l’impressione di aver perso il controllo della situazione.

L’Italia e il terrore sui vaccini.Per governare l’Rt della paura non basta invocare la responsabilità dell’Europa: serve, prima di tutto, invocare la responsabilità della nostra classe dirigente. Calma e gesso, please.

Una volta che sarà chiaro quello che potrà fare l’Ema per provare a sedare il panico generato dalla sospensione improvvisa in diversi paesi europei del vaccino AstraZeneca bisognerà fermarsi un attimo e chiedersi, dopo esserci leccati ancora una volta le ferite generate da un principio di precauzione che tiene purtroppo in ostaggio l’Europa, cosa potrà fare un paese come l’Italia per evitare di trasformare la paura, la paura del vaccino, in un virus non meno pericoloso rispetto a quello pandemico. L’Ema giovedì (faster, please) emetterà una raccomandazione sul vaccino AstraZeneca che i governi di Italia, Germania, Francia e Spagna – che ieri hanno sospeso in via precauzionale la somministrazione del più europeo tra i vaccini in circolazione – si augurano sia sufficiente per ritornare a vaccinare a pieno regime. Ma la verità è che su questo tema per combattere il sentimento di sfiducia non è sufficiente affidarsi a ciò che può fare l’Europa e non è sufficiente interrogarsi su quanto sia disastrosa la comunicazione di AstraZeneca. E’ necessario invece fare un passo in avanti e chiedersi cosa possa fare per se stesso un paese come l’Italia per provare a non alimentare la spirale del panico.

L’Italia e il terrore sui vaccini. Vaccino vuol dire fiducia. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo