Proposta di buon senso, che va nell’ottica della semplificazione e nella reciprocità in egual misura tra le parti.

Sogno un mondo dove pagare le tasse sia facile come acquistare un oggetto su Amazon… Senza file interminabili al caf, senza codici, f24, calcoli strani e mille scadenze.

Mi collego, mi dici quanto devo darti, PayPal e adios

MARATTIN. Non è più tempo delle cose a metà. Rendiamo l’attività di riscossione davvero efficiente, a beneficio del contribuente. Italia Viva crede che il dibattito non si esaurisca nel discutere se vadano cancellate le cartelle fino a 1.000 o 5.000 euro, perché non tutti i debiti fiscali sono uguali.

Al momento nel “magazzino” dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione ci sono 987 miliardi di crediti fiscali. Il 91% dei quali (895,8 miliardi) praticamente, non esiste: perché fa riferimento a contribuenti deceduti o falliti o su cui sono già state effettuate tutte le azioni di recupero possibili.

Perché dunque non cancellarli e concentrare gli sforzi nel riscuotere davvero – e integralmente – i crediti fiscali esigibili? Allo stesso tempo rendiamo moderna l’attività di riscossione, evitando di ritrovarci tra qualche anno nella stessa situazione. Mettiamo ordine nella disciplina delle rateizzazioni (oggi troppo complicata e multiforme) e allineiamo gli interessi che lo stato chiede al contribuente quando è in ritardo con quelli che valgono quando ad essere in ritardo coi rimborsi è lo Stato..

Luigi Marattin (responsabile economico Italia Viva ) Sara Moretto (capogruppo Italia Viva in Commissione Attività Produttive della Camera) Massimo Ungaro (capogruppo IV in Commissione Finanze della Camera)

BRAVO MARATTIN. Tutto vero/logico. Dopodiché, avendo avuto la fortuna di vivere in una dozzina di Paesi del mondo, non posso non chiedermi: perché in Italia tutto (!!) deve essere così complicato..?!

Perché in UK il giorno successivo alla scadenza IVA ti arriva l’assegno da HMRC (se eri a credito) o una lettera con la quale ti si chiedono spiegazioni per il mancato pagamento (se eri a debito e non hai versato)? Perché solo in Italia c’è la pec? Cos’è… gli altri Paesi sono stupidi?

Se c’è la volontà di risolvere i problemi non serve reinventare la ruota.

