Oggi le autopsie hanno dimostrato che nessuno dei nostri connazionali deceduti è morto “PER CAUSA” del vaccino, ma semplicemente “DOPO” il vaccino. Nel frattempo c’è tanta gente, invece, che continua a morire “SENZA” il vaccino. Facciamo presto: vaccini, vaccini, vaccini..Guardate Israele, dove il piano vaccini è stato fatto in modo intelligente diversi mesi fa.

E guardate il Presidente Biden: ogni adulto americano che vorrà essere vaccinato lo sarà entro il 1° maggio. Il mondo che si è mosso per tempo sui vaccini oggi si prepara alla ripartenza.

E dopo le incredibili sofferenze di questi mesi sarà fantastico rinascere tutti insieme.Il vaccino è la principale arma per uccidere il virus. Dobbiamo usarla! Guardate Israele, dove il piano vaccini è stato fatto in modo intelligente diversi mesi fa. Il mondo che si è mosso per tempo sui vaccini oggi si prepara alla ripartenza.

E dopo le incredibili sofferenze di questi mesi sarà fantastico rinascere tutti insieme. #MatteoRenzi #ItaliaViva #pianovaccinale #cambiodipasso

