Asse Draghi-Macron: marcia indietro su Astrazeneca. Merkel isolata

È tardo pomeriggio quando da Palazzo Chigi Mario Draghi sente al telefono Emmanuel Macron. Non Angela Merkel, la cancelliera a capo del governo che ieri ha guidato la ‘rivolta’ dei grandi d’Europa contro Astrazeneca, sospendendo il vaccino anglo-svedese per via delle reazioni avverse riscontrate in Germania e innescando un’analoga mossa da parte di Italia, Francia, Spagna, Portogallo, che si aggiungono ai paesi membri che avevano già sospeso le iniezioni con questo siero o singoli lotti del prodotto (Danimarca, Olanda, Irlanda, Austria, Lettonia, Estonia, Lussemburgo, Lituania…).

Al termine di una giornata in cui la scelta di sospendere la somministrazione si è scontrata con le critiche degli Stati che non hanno sospeso (tra cui Belgio, Grecia, persino la sovranità Polonia), oltre che col sommo sbigottimento da parte della Commissione Europea (ne scriviamo qui), il capo del governo italiano e il presidente francese preparano la via d’uscita dal tunnel in cui sono finiti per ‘amore di allineamento’ con i paesi più grandi dell’Unione. Una su tutti: la Germania, dove il ministro della Salute Jens Spahn finisce sotto accusa per la decisione su Astrazeneca. E allora Draghi e Macron mettono in chiaro già da ora che giovedì, se l’Ema darà l’ok, in Italia e Francia riprenderanno le vaccinazioni con le fiale anglo-svedesi.

Non è un ‘abbiamo scherzato’, ma ci manca poco, visto che il governo annuncia già da ora che la sospensione “durerà 4 giorni”, dando evidentemente per scontato che l’Ema giovedì dirà sì al termine del suo supplemento di indagine teso ad accertare se vi sia un nesso tra i casi di tromboembolismo denunciati e le vaccinazioni anti-covid con Astrazeneca. Ma allora perché sospendere? Già.

Ad ogni modo, il governo prepara la ‘marcia indietro’, alla luce delle rassicurazione giunte da Ema oggi in una conferenza stampa convocata in fretta e in emergenza. Da giovedì bisognerà spiegare all’opinione pubblica che Astrazeneca può essere usato, dopo giorni in cui piovono messaggi di sfiducia dai governi nazionali più importanti dell’Ue. Un compito non proprio semplice.

Oggi al Consiglio informale dei ministri europei della Salute, gli Stati ‘non allineati’ si sono lamentati. A partire dal Belgio, che ha continuato a difendere Astrazeneca, checché ne dica la Germania. Pesante l’accusa del ministro belga Frank Vandenbroucke: “La fiducia nei vaccini è una questione delicata, che diventa ancora più difficile da sostenere a fronte di decisioni senza coordinamento politico e non basate sui dati”. La Grecia fa sapere che continuerà a somministrare il prodotto: “Il numero medio di casi di trombi tra le persone vaccinate non è più alto del numero medio tra la popolazione in generale”.

Ma la protesta più eclatante arriva dalla Polonia. Proprio il governo polacco, da anni attestato su una linea sovranista sempre critica con le istituzioni europee, sempre pronta a fare di testa di propria, stavolta è più allineato della Germania ad un istituto europeo come l’Agenzia europea del farmaco.

Non solo Varsavia annuncia che continuerà ad usare Astrazeneca, ma accusa gli Stati europei che l’hanno sospeso. È in corso una “campagna di disinformazione”, scrive in una nota il capo di gabinetto del governo di Varsavia, Michal Dworczyk, responsabile della campagna vaccinale polacca. “La maggior parte dei Paesi che hanno temporaneamente sospeso le vaccinazioni hanno ceduto al panico alimentato dai media con informazioni su presunte complicazioni – rincara – A mio parere, è possibile che siamo di fronte a una campagna di disinformazione programmata e a una brutale lotta tra società farmaceutiche, forse sostenuta dai Paesi nei quali queste compagnie hanno sede”. E infine l’affondo: le decisioni del governo polacco saranno “guidate solo dai dati concreti” e sulle raccomandazioni di medici e scienziati”.

Un vero e proprio schiaffo morale per Merkel, una scienziata (chimica) prestata alla politica. La cancelliera non interviene direttamente sulla questione, dopo aver avallato la scelta del ministro Spahn, finora apprezzato giovane esponente della Cdu. Ed è lui a finire sotto accusa oggi.

Scelta “disastrosa”, attacca il capogruppo dell’Spd del Nordereno-Vestfalia, Thomas Kutschaty, “Spahn non è all’altezza del suo lavoro”. L’esperto dell’Spd per la Salute Karl Lauterbach dice chiaramente che si doveva continuare a somministrare Astrazeneca. Il governo fa sapere che non si poteva fare altrimenti, perché dopo i casi di reazioni avverse, seppure pochi, l’Istituto Paul Ehrlich ha cambiato le indicazioni sul vaccino, consigliando nuove verifiche sui possibili effetti collaterali. Disposizioni che, senza la sospensione del prodotto, sarebbero state impugnabili sul piano legale. Ma l’alleanza Cdu-Csu, dopo la debacle alle regionali di domenica scorsa che hanno premiato Verdi ed Spd, sembra così in affanno da rinviare a venerdì il vertice previsto per domani con i governatori del Land.

Siamo di fronte ad un passo falso di Merkel? Sicuramente si può dire che negli Usa nessuno al governo si è sognato di chiedere la sospensione delle vaccinazioni con Pfizer e Moderna a fronte dei 36 casi di tromboembolismo segnalati su un totale di 31milioni di vaccinati a inizio febbraio (dati del New York Times). La Commissione Europea tenta di risollevare il morale annunciando un accordo con BioNTech-Pfizer per la consegna accelerata di 10 milioni di dosi di vaccino anti Covid-19 per il secondo trimestre (dovrà essere approvato dagli Stati membri). Ma anche a Palazzo Berlaymont pesa la preoccupazione per i contraccolpi sulla campagna vaccinale. “Abbiamo sempre detto che la fiducia dei cittadini è importante – dice la commissaria europea alla Salute Stella Kyriakides, al termine del Consiglio informale di oggi – L’Ema sta mettendo insieme tutte le evidenze scientifiche e giovedì sapremo. Noi seguiamo i consigli dell’Ema”. Qualcun altro no.

