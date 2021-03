I MEDIA ATACCANO.Il caos Astrazeneca merita una spiegazione.Draghi parli al paese: non è questione di microfono ma di connessione sentimentale.

DRAGHI! La faccia ce l’ha eccome e fa bene a non parlare ma lavorare a differenza del narciso Conte sempre in televisione a sparare sciocchezze con a fianco l’insopportabile badante.

LO SO CHE E CIO CHE VI PIACE, CREARE IL CAOS CON SEMPLICI PAROLE,PER IL VOSTRO TORNACONTO ECONOMICO, E CONFUSIONALE NELLA POPOLAZIONE. LE PAROLE SEVONO AL MOMENTO GIUSTO, DOPO AVER ACCERTATO LAVORATO E CHIARITO SUL DAFFARSI, IL VOSTRO VOLER IL CHIACHIERICCIO,E SOLO ISTIGAZIONE ALLA CONFUSIONE.

Ma cos’altro può dire Draghi, o chiunque fosse al suo posto, se non raccontare eventi e decisioni passate, casomai pure passate da poco, e fare auspici?!

Il nocciolo della questione lo dice bene De Angelis quando parla di parole “…piegate dalla ferrea logica del consenso più che alla forza della verità”.

Ricerca del consenso e verità NON vanno d’accordo se non, quando va bene, in parte.

Si vuole il consenso di una qualche moltitudine che vede lo stato come un premuroso quand’anche severo “babbo” circondato dai suoi infallibili e quasi omniscienti “esperti”?

Se sì allora la comunicazione così come fatta fin’ora era ed è quella giusta e così non può che continuare.

Se no non è con qualche discorso in più che la musica può cambiare a meno che la verità, ma tutta la verità compresa quella sgradevole, la smetta di essere mascherata da retoriche e “tranquillizzanti” ciance.

Noi non sappiamo se AZ provochi casi mortali. Che sarebbero comunque pochissimi.

Draghi non parli, ma agisca:

-tutela legale per tutta la filiera vaccinale, ad esclusione di dolo.

-massima diffusione dell’andamento dell’epidemia in UK, dove si vede che vaccinare funziona, e come funziona -spiegare che covid ha portato via anche migliaia di persone ancora giovani e senza patologie note.Sono questi gli argomenti sui quali insistere.

Per quel che riguarda l’UK , secondo me la sola ed importantisssima cosa che sara da sapere sarà l’andamento dei contagi (per qualche mese) a campagna vaccinale più o meno finita ed a partire da una totale o quasi eliminazione di restrizioni varie. Lo stesso si può dire di Israele ed USA e, forse tra non molto, anche del Cile. Così poi si comincerà anche a capire quant’è la mortalità residua che, allo stato, ci si deve tenere.

