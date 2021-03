Fermare AstraZeneca è stato un eccesso politico

“La sospensione di AstraZeneca è stata ingiustificata”. I casi in Germania, Inghilterra e l’effetto domino. Ma “L’effetto emotivo peserà. I casi sospetti non giustificavano un blocco così eccessivo. Difetto di comunicazione. Decisione in parte politica”, dice Guido Rasi. “Io farei AstraZeneca anche domani” Sospendere la vaccinazione AstraZeneca? “I casi sospetti registrati in Italia non giustificavano la sospensione”. Germania, Francia, Spagna e infine noi. Cosa è accaduto? “Si è scatenato un effetto domino a livello europeo che avrà un impatto emotivo e che genererà insicurezza. Non si interrompe una campagna in questo modo”. La decisione è stata politica o scientifica? “C’è stata una componente politica ma a mancare è stata soprattutto una comunicazione adeguata”. Ex direttore di Aifa, Ema, l’Agenzia europea per i medicinali.

Ma.Berlino impone all’Ue cautela. Alla fiducia sul vaccino chi ci pensa?Da Deauville ad AstraZeneca. Così la Germania trascina l’Ue nelle sue ossessioni (e priorità).L’Unione europea ha vissuto il suo momento Deauville sui vaccini, quando lunedì Angela Merkel, Emmanuel Macron e Mario Draghi hanno deciso in modo concordato di sospendere la somministrazione di AstraZeneca, nonostante il parere favorevole dell’Agenzia europea per i medicinali su questo vaccino perché i benefici superano i rischi. Deauville fu la passeggiata di Angela Merkel e Nicolas Sarkozy che segnò l’avvio del contagio della crisi del debito sovrano nella zona euro. Il 18 ottobre del 2010 a Lussemburgo l’Eurogruppo e la Bce stavano preparando un secondo salvataggio della Grecia. Quello stesso giorno la cancelliera tedesca e il presidente francese a Deauville annunciarono un accordo politico a due che prese tutti in contropiede: nei futuri salvataggi gli investitori privati avrebbero subìto perdite. Il debito pubblico non poteva essere più considerato sicuro. Gli spread di Irlanda, Portogallo, Spagna e Italia si misero a salire. Il nervosismo degli investitori si trasformò in panico nel 2011. L’effetto psicologico durò fino al “whatever it takes” del 2012.

Fermare AstraZeneca è stato un eccesso politico ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo