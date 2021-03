FRATOIANNI IMITA LA MELONI, MA CI RIESCE MALE

Questo è il tweet di Fratoianni, oggi, che nell’impeto della gara oppositiva ingaggiata assieme alla destra oltre che sulla verità scivola pure sull’aritmetica di II elementare.

Come fa un governo in carica da 31 giorni a far aspettare un provvedimento da 2 mesi?

Il governo Conte cominciò a lavorare sullo scostamento di bilancio il 21 dicembre e il Parlamento lo approvò il 20 gennaio. A occhio i due mesi, semmai, sono stati persi prima, considerando che la crisi di governo non solo non impedisce che vada avanti il lavoro corrente, ma che la situazione richiedeva allora, non meno di oggi, la massima celerità.

Si capisce tutto, perfino la malafede, ma l’aritmetica non si dimentica solo perché si fa opposizione.

Oltre alla l’ignoranza e la menzogna mi preoccupano i supporter, pronti ad aggrapparsi a qualsiasi notizia, vera o falsa, pur di denigrare l’avversario. Tale tecnica è tanto cara ai 5 Stelle quando gridavano al PD ‘il partito di Bibbiano’ in il quale hanno fatto lingua in bocca..Fratoianni, non serve a nulla. È ignorante e ignaro su tutto. Solo capace di criticare, si guardasse se stesso..

FRATOIANNI IMITA LA MELONI, MA CI RIESCE MALE ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo