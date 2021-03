Renzi non è sicuramente un uomo di destra, ma è certamente un socialdemocratico di ispirazione riformista che ha saputo ricucire – adattandole al ventesimo secolo – le idee di Turati proponendo riforme in grado di migliorare la società civile contemporanea senza bisogno della rivoluzione armata teorizzata dalla sinistra radicale.

È sbagliato? Credo proprio di no e credo che questa sia la ragione (se non l’unica, certamente la principale) per cui, in Italia, chi non è comunista non è considerato di sinistra ed è probabilmente questa la ragione per cui gli ex-, post- e neo-comunisti sono il maggiore ostacolo al progressismo moderno e allo sviluppo sociale.! PER FORTUNA “Prima lo criticavano per le sue/nostre idee sull’Italia. Ora che finalmente il Paese sta cambiando passo e che molte delle nostre battaglie vengono riconosciute, nessuno ci critica più per la politica italiana ma si aggrappano ai suoi viaggi.Grazie a Dio viviamo in un paese libero dove ogni persona è libera di fare quello che vuole e se vuole fare un viaggio o una vacanza è libera di farla e non chiedere il permesso ai giornalisti o al politici ignorante che solo ad una persona è vietato farlo mentre per gli altri va bene

“Verrà anche il giorno che si aggrapperanno al tram. Tranquillo Matteo, diamo tempo al tempo e ci saranno certe persone che dovranno vergognarsi per l’odio che hanno seminato nei tuoi confronti.

Matteo Renzi

Renzi non è sicuramente un uomo di destra,ma chi non è comunista non è considerato di sinistra.

