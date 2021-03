TROPPA BORIA CARO CALENDA

CHI SEMINA VENTO RACCOGLIE TEMPESTA!!!

LETTERA A CARLO CALENDA.

Ci dispiace caro Carlo Calenda, Giachetti ti aveva fatto un endorsement in tempi non sospetti, avallato con gioia da molti di noi, convintamente da Italia Viva e dallo stesso Renzi, ma da parte tua, invece di ringraziare, solo attacchi. Ad ogni occasione trovavi sempre il modo di criticare, stigmatizzare comportamenti, fare la morale a tutti, con presenze continue nei talk: unico obiettivo Matteo Renzi.

Ne abbiamo anche parlato in privato e tu hai concluso: “Giovanni, all’interno di IV molte persone sono scontente dell’operato di Renzi e trovo che lui stesso abbia fatto molti errori, l’ultimo quello di farsi pagare dall’Arabia Saudita. Ecco perché non potrei sceglierlo come alleato”. Solo cose negative, non mi hai mai parlato di una sola cosa positiva, e con Renzi ci hai fatto un governo, sei stato un suo ministro, e lui era molto fiero, ma niente: solo critiche, alcune generiche, altre di convenienza, a mio avviso: in quel momento dovevi dimostrare di essere un anti-renziano convinto, era questo il copione? Comunque, il passato è passato e anche se alcune cose non si dimenticano, vedremo cosa diranno i nostri referenti in Italia Viva, se punteranno ancora su di te, se ci lasceranno liberi di scegliere o se daranno delle indicazioni diverse.

Certo che votarti non sarà cosa facile, e siccome credo che anche Gualtieri possa avere delle chance – credo abbia commesso degli errori nel lasciarsi plagiare da quel mondo pentastellato senza capo né coda, e forse anche confuso da un partito, il PD, che non ha certo aiutato le sue componenti di governo, ma se ne può parlare, vedere il progetto, le idee della Roma dei prossimi 10 anni -, che possa essere comunque una persona da non bocciare a prescindere -a differenza tua, noi crediamo che anche negli errori si possa trovare il modo di ragionare, e non dire mai più con questo o quello – e con una squadra all’altezza presentarsi con le carte in regola al confronto per il Campidoglio.

Per te la vedo molto dura, anche perché il CDX non starà certo a guardare, e metterà in campo sicuramente gente conosciuta, e se abbiamo consegnato le chiavi della ns. città agli Alemanno e alle Raggi, non vedrei scandaloso che sindaco di Roma diventasse, ad esempio, Bertolaso. Io non lo voterò di certo, ma i romani sono tanti e dalle parti nostre non è che abbiamo dato segni di grande unione.

Chi la fa l’aspetti, caro Carlo, e chi artefice del proprio male pianga se stesso: avevi una grande occasione, Roma una grande opportunità per tutti, a volte basta un attimo e “quell’attimo” l’hai sprecato, non hai capito che dietro c’era un sostegno convinto e lo hai offeso, lo hai offeso non prendendolo per nulla in considerazione.

P.S. Comunque, nonostante tutto, se Matteo Renzi chiederà di sostenerti, se Italia Viva si mostrerà disponibile – sempre che tu lo voglia – io ti voterò, e credo che lo faranno in tanti ma sappi che non sarà mai più come prima, certe cose restano e non si dimenticano. Non c’era solo la politica, a mio modo di vedere, la Politica è altra roba.

