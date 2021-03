Draghi non pensa a un piano B. Giovedì si riparte con AstraZeneca.L’Ema dirà sì al vaccino. Figliuolo stima di recuperare terreno in un paio di settimane

Una bufala ha fatto danni per il cosiddetto “principio di precauzione” (dei politici). Intanto qualcuno in più ha, o avrà modo, causa i ritardi sulle vaccinazioni, di contagiarsi in più, e qualcuno in più, pertanto, di rischiare la vita.

Se fossero state avvicinate temporalmente le morti ad altri tipi di vaccini, si scopre che sono identiche come numero a quelle dell’Astra-Zeneca. Cioè pochissime. Facendo decine di milioni di vaccinazioni, tra i vaccinati c’è sempre qualche decesso per trombosi. Esattamente come tra chi non si vaccina. La correlazione statistica richiede una conoscenza profonda della matematica statistica, perché è assolutamente controintuitiva, nel senso che chi non la ha studiata professionalmente, spesso, per ragioni soprattutto psichiche, causalità tra eventi non causalmente connessi. Questo ha un riflesso anche nella politica, perché le aggregazioni politiche sono anche aggregazioni etiche, e chi politicamente non fa un valore etico dello studio approfondito dei possibili legami tra cause ed effetti, non rende un buon servizio alla società umana. Alcuni movimenti, in Italia e fuori, si distinguono per questa (assenza di) etica, cosa peraltro già accaduta nella storia vicina e lontana. Forse è un limite del comportamento sociale dell’ Homo Sapiens.

Siamo! Una società ormai preda di sospetti e fobie, che sa solo manifestare paure e risentimenti, che avrebbe attaccato il governo se non avesse interrotto la vaccinazione, ma non per questo rinuncia a contestargli i ritardi nell’immunizzazione, che pretende tutto dallo stato, ma con il quale è sempre meno disposta a collaborare.Con essa finiremo tutti per dover fare i conti. Gia iniziano a dire e quello che viene contestato, almeno dai media che osano proferire una qualche critica al “governo dei migliori”, è che nel governo nessuno ci ha messo la faccia per questa decisione, squisitamente politica, dov è il premier Draghi,! Amici cazzari! perché dovevano metterci la faccia se la decisione non l’hanno presa loro? Dovevano un favore a qualcuno, gli amici si vedono nel momento del bisogno, ma poi non è che ti devi portare tutto il fardello.

PERCHE; Lo Stato non è una persona. C’è una incapacità collettiva di dare una forma funzionale all’ente astratto Stato. In questa temperie storica lo Stato è alquanto disfunzionale (in Italia, la questione è patologica).ORA: Sicuramente nessuno di loro lo farà prima che arrivi il turno della loro fascia d’età, ma siccome SPERO è gente dotata di un cervello dubito che si farebbero il minimo problema a vaccinarsi con AstraZeneca. Ma tanto è inutile chiedere queste prove, che di per sé non dimostrerebbero proprio nulla, cos’è una persona contro 17 milioni? Fa statistica? Chi è timoroso per ragioni non razionali lo sarà prima, dopo e durante se la sua testa gli dirà così. Sulle paure di “laggente”: stando ai dati la probabilità di crepare dopo una dose AZ è identica alla probabilità di crepare dopo una dose Pfizer, e in entrambi i casi è di gran lunga minore della probabilità di crepare dopo aver contratto il virus. Se “laggente” fosse un animale razionale la questione nemmeno si porrebbe, ma visto che non lo è sarebbe opportuno evitare di coltivarne le fobie con strategie comunicative dilettantesche.

