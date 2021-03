FACCIAMO ORDINE: Il CARLO CALENDA PUR DI AVERE LA NOMINATION A SINDACO DI ROMA DA PARTE DEL PD HA ATTACCATO MATTEO RENZI A TUTTO SPIANO INCURANTE DELLE CONSEGUENZE.. ADESSO MI SEMBRA CHE SI SIA ISOLATO DA SOLO ANCHE IN MERITO ALLA ROTTURA CON LA BONINO DI + EUROPA. AUGURI…E BYBY..

Qualcuno del pd in passato gli ha promesso la sua candidatura per Roma purché lasciasse Renzi e di attaccarlo, ora Letta si è preso un mese, per le candidature ne vedremo delle belle, una corrente e per Gualtieri un’altra per lui, e le 5 stelle che fanno.

Ma la sua avidità di consensi e di potere, gli offusca la razionalità, ma soprattutto, il senso della dignità e della lealtà verso chi lo ha valorizzato più di ciò che meriti.Uno vale uno valeva per i 5 stelle, per le persone intelligenti e capaci: uno vale più dell’altro se ne è più capace, quindi bisogna mettersi in coda, Renzi è più capace di te e non solo di te, ma oggi è il numero uno politicamente parlando. Tempo al tempo

L’Italia è fantastica, l’Italia piace all’estero perché, crediamo di essere degli Dei anche se poi non siamo un cazzo, abbiamo un partito che ha governato è governa tutt’ora fatto da idioti incapaci ignoranti e cattivi, a questi si aggiungono quelli più preparati che appena appena gli riesce qualcosa si sentono padreterni della politica, sì siamo molto bravi a recitare tante parti, guitti pagliacci, comici, anche la politica segue questa scia, facciamo ancora ridere nel mondo che oltre a delle eccellenze, siamo dei disperati che cercano solo di stare aggrappati o allo scranno o galleggiare il più possibile…poi si vedrà….

Calenda chi? Non sa dove andare. È isolato politicamente. Si è isolato da solo.

