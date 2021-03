Renzi una volta arrivato al governo ha ridotto gli stipendi pubblici(tetto massimo 240mila euro e non è poco). ecco perché la rivolta nei suoi confronti anche dei giornalisti pubblici della Rai come l’Annunziata..

IL SITO CIVICO 20 NEW,rivista on line di TORINO,l’undici novembre 2017 ha svelato lo stipendio d’oro di Lucia Annunziata la giornalista con la sua trasmissione In mezz’ora su Rai 3 guadagnava 1 milione e 380 mila euro in tre anni (vale a dire 460.000 € l’anno), per collaborare esclusivamente con la Rai.

Una strapagata,al pari di Vespa,Fazio,Berlinguer ed altri,tanti altri,che hanno portato il bilancio del 2020 a – 160 mln di euro.E noi paghiamo per essere imboniti da notizie farlocche pro 5cosi e Lega.Finirà mai questo schifo?Ci vorrebbe il ritorno di Renzi…..MA SI INIZIA A PARLARE CHE DRAGHI STIA INIZIANDI UN BEL RIPULIST ANCHE IN RAI.

DA DOVE ARRIVA L’ASTIO DEL ANNUNZIATA VERSO RENZI. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo