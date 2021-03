DRAGHI A BERGAMO:18 marzo Giornata nazionale vittime Covid.

È passato un anno da quel terribile 18 marzo dal 2020 ma le terribili immagini delle bare portate via da un muto corteo funebre, a bordo di camion dell’esercito, resteranno per sempre indelebili nella nostra mente.

Nella prima Giornata Nazionale dedicata al ricordo delle vittime del Covid19 il nostro pensiero a chi purtroppo non c’è più, ai loro cari e a tutte le comunità del nostro Paese durante colpite dalla pandemia. Abbiamo pagato un tributo enorme, umano, sociale ed economico.

Un anno fa eravamo spaventati da un nemico nuovo e sconosciuto, oggi non solo lo conosciamo ma abbiamo anche finalmente le armi per combatterlo. Finirà presto questa lunga notte, è un impegno solenne che prendiamo alla memoria di tutti coloro che purtroppo a causa del virus non sono più con noi.

Premier Mario Draghi a Bergamo per commemorazione della Giornata nazionale per le vittime Covid, oggi 18 marzo: diretta video streaming, programma e discorso.

È passato un anno da quelle foto drammatiche delle bare dei morti in uscita dalla città di Bergamo nel pieno della prima ondata di coronavirus: tra poco il Premier Draghi arriverà al Cimitero monumentale della città per cominciare la commemorazione di questa prima Giornata nazionale per le vittime del Covid. «Ci sono immagini che il nostro Paese non dimenticherà mai e che lo hanno segnato profondamente. Come quelle del 18 marzo dello scorso anno: i camion dell’esercito che a Bergamo trasportavano le bare dei morti verso i luoghi di sepoltura. Una dolorosa sequenza che restituiva in tutta la sua drammaticità la gravità dell’emergenza sanitaria. Quella data è stata scelta per la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid», ha detto in un videomessaggio il Presidente della Camera Roberto Fico.

Per l’ex Premier Giuseppe Conte il ricordo di quei giorni è ancora molto presente, come fa notare nel suo lungo post sui social: «Oggi è la #GiornataNazionale dedicata alle vittime del Covid. Il ricordo ci riporta a quei giorni in cui acquistammo tutti piena consapevolezza che la salute dei nostri cittadini sarebbe stato il valore supremo da difendere, la cifra della nostra civiltà». Per il leader della Lega Matteo Salvini il messaggio è diretto alle vittime e ai loro familiari, «Una preghiera per chi non c’è più, un pensiero per i parenti e gli amici di chi ci ha lasciato, un abbraccio per chi è caduto, ha lottato, si è rialzato, l’impegno a fare il massimo per non dimenticare e per far Rinascere la nostra Italia».

MARIO DRAGHI «Dobbiamo moltiplicare ogni sforzo, il nostro compito è quello di salvaguardare, con ogni mezzo, la vita degli italiani. E permettere al più presto un ritorno alla normalità. Ogni vita conta. Non perdere un attimo, non lasciar nulla di intentato, compiere scelte meditate ma rapide. Non voglio promettere nulla che non sia veramente realizzabile. Le mie preoccupazioni sono le vostre preoccupazioni. Il mio pensiero costante è diretto a rendere efficace ed efficiente l’azione dell’esecutivo nel tutelare la salute, sostenere chi è in difficoltà, favorire la ripresa economica, accelerare le riforme», lo diceva lo stesso Premier Draghi nel video messaggio dell’8 marzo scorso. Nel frattempo si è scollinato purtroppo quota 100mila vittime da inizio pandemia: da quel febbraio 2020 nei territori della Bergamasca, a Codogno (Lodi) e Vo’ Euganeo (Padova) sono passati 13 mesi, con più di 3milioni di italiani contagiati, 103.432 morti e per fortuna anche 2,6 milioni di guariti definitivamente. La battaglia contro la pandemia è tutt’altro che vinta, ma l’arma del vaccino – nonostante i tanti ritardi e le problematiche a cui assistiamo anche in questi giorni – rende più visibile quella “luce in fondo al tunnel” che un anno fa sembrava decisamente inesistente.

IL DECRETO LEGGE SULLA GIORNATA NAZIONALE PER LE VITTIME

«Un grande segnale di attenzione e affetto verso la comunità bergamasca e la tragedia che ha vissuto», lo ha detto ieri il sindaco di Bergamo Giorgio Gori che oggi accoglierà la delegazione del Premier Draghi per il programma di commemorazione che si terrà in questo primo anniversario della “nuova” celebrazione decisa dal Parlamento. La Giornata Nazionale delle vittime di Covid è stata scelta il 18 marzo in quanto giorno “simbolo” di quelle immagini terribili delle bare di cittadini caricate e trasportate sui camion dell’Esercito in quanto il cimitero orobico non aveva più spazio per accogliere le vittime.

Il Decreto legge sulla nuova Giornata nazionale prevede tra le misure un minuto di silenzio in tutti i luoghi pubblici e privati, e spazi audio e video sul servizio pubblico, oltre all’esposizione a mezz’asta delle bandiere nazionale ed europea sugli edifici pubblici. I 6 articoli prevedono: Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus; Sostegno alla ricerca scientifica; Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale nei territori; Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado; Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale; Clausola di invarianza finanziaria.

