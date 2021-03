Eni e i danni di un processo nato con indizi ma senza prove.Le accuse smontate, le prove mancanti e il danno economico.

Tutti assolti. È bastato un processo di primo grado per far crollare clamorosamente l’inchiesta sulla presunta corruzione più grande della storia italiana, e non solo. La Settima sezione penale del tribunale di Milano, presieduta dal giudice Marco Tremolada, ha assolto perché “il fatto non sussiste” tutti i quindici imputati finiti a processo per la presunta corruzione internazionale, da oltre un miliardo di dollari, legata all’acquisizione da parte di Eni e Shell dei diritti di esplorazione del blocco petrolifero Opl 245 in Nigeria. Assolti dunque, tra gli altri, l’attuale amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi, il suo predecessore (e attuale presidente del Milan) Paolo Scaroni, le due società Eni e Shell, i manager della società olandese, l’ex ministro del petrolio nigeriano Dan Etete, il responsabile di Eni nell’area dell’Africa subsahariana Roberto Casula, l’ex manager Eni Vincenzo Armanna, l’ex manager di Nae (controllata Eni in Nigeria) Ciro Antonio Pagano, l’imprenditore Gianfranco Falcioni e Luigi Bisignani.

Storia di uno scandalo italiano: la gogna contro Eni. Il caso dell’assoluzione per i vertici Eni sul caso Nigeria è l’ultimo di un lungo elenco di calvari giudiziari subiti dai “signori del profitto”. I tic anti industriali del circo mediatico e un bel grazie a Mattarella.

Il partito della gogna chiedeva di eliminare dalla lista Descalzi. Mattarella, Conte e Gualtieri hanno invece detto di no. E tanto basta oggi per dirgli grazie.Isegugi abituati come i cagnolini a offrire ai propri lettori solo le notizie validate con cura dalla propria procura di riferimento fanno sempre un po’ di fatica a confrontarsi con le sentenze che improvvisamente smontano gli impianti accusatori a cui avevano ingenuamente creduto. E anche questa volta gli osservatori che hanno scelto in questi anni di raccontare il processo del secolo contro Eni sposando in modo acritico i teoremi della procura di Milano faticheranno a confrontarsi con una verità fatta di quattro parole pronunciata ieri pomeriggio dal tribunale di Milano: “Il fatto non sussiste”.

