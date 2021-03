Ho assoluta fiducia, nel processo di Unità Europea, tuttavia battersi per esso, non significa non rilevare errori e difficoltà.

In attesa del parere dell’Ema, la vaccinazione con AstraZeneca è stata sospesa da: Italia, Francia e Germania, Spagna, Portogallo e Austria, Paesi Bassi e Irlanda.

Personalmente non sono d’accordo con questa decisione, ma la mia opinione non ha la minima importanza, tuttavia mi sembrano vi siano rilevanti i problemi di leadership politica, per l’E.U.

Tra i sei membri fondatori: il Belgio, la Francia, la Germania, l’Italia, il Lussemburgo e i Paesi Bassi era emerso il principale ruolo: politico, economico e più convintamente unitario, di Italia (culla di questo ideale), Germania e Francia.

Fin dall’inizio il ruolo di ogni Paese di questo tridente si è basato, molto sul carisma di leader riconosciuti non solo nella loro Nazione ma come riferimenti Europei.

Dopo la caduta del governo Renzi, il peso di questo ruolo è rimasto solo sulle spalle di Macron e della Merkel.

Ora siamo nel mezzo di una difficile transizione verso il dopo Merkel e l’improvvisa decisione tedesca, frutto delle tempeste politiche interne, ha favorito un’omologazione di Francia, Spagna ed Italia è qualcosa a mio vedere molto simile ad un autogoal per l’Europa, questo mi preoccupa ancor più di un blocco delle vaccinazioni fino venerdì visto che per giovedì ci si aspettala decisione dell’Ema.

Sicuramente una fase delicata come quello di uscire dalla pandemia e dalle sue conseguenze: sociali, economiche richiede una guida collettiva forte, autorevole, lungimirante e che riprenda il percorso di integrazione istituzionale.

Parafrasando JFK: “dobbiamo chiederci, non tanto e non solo, cosa l’Europa può fare per noi, ma anche cosa possiamo fare noi (come Paese) per l’Europa!”

Occorre certo: un nuovo slancio, nuove idee, nuove volontà granitiche e quindi evidentemente nuove teste, spalle larghe per farsi carico di queste decisioni e gambe potenti che ci trascinino oltre il guado.

Investire in Europa le nostre migliori energie, non indebolisce l’Italia ma rafforzando l’Europa si aiuta l’Italia isolando le posizioni dei “Frugali”e di Višegrad, che covano sotto la cenere, puntando sul fallimenento del salto di qualità italiano.

Stefano Federici

Ho assoluta fiducia, nel processo di Unità Europea, tuttavia battersi per esso, non significa non rilevare errori e difficoltà. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo