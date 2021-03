SIAMO DAVVERO ADULTI E VACCINATI? Dobbiamo correre verso la normalita,verso la vita.

Io sarò vaccinato (forse) tra poche settimane con AstraZeneca e non mi sono mai posto il problema di rifiutare.

Credo che la guerra vada fatta al virus e non al vaccino, che è l’unica arma per vincerla, e che le vaccinazioni con AstraZeneca vadano riprese al più presto.

Credo che dibattere se abbiano fatto bene o no a sospendere, non le vaccinazioni, come dicono grossolanamente, ma per tre giorni solo quelle di quel tipo, sia una delle solite distorsioni del sistema mediatico in mano a gente ignorante e superficiale, che cerca solo di riempire i palinsesti e sfrutta la vanità di molti che vogliono avere i loro dieci minuti di notorietà. Basta!

Quando ci si trova a giudicare una scelta presa da altri, prima di sparare un “io avrei deciso in un altro modo” invito a fare la prova del contrario. A porsi la domanda su cosa si sarebbe detto se la decisione fosse stata di continuare come se niente fosse, magari mentre in altri paesi si sospendeva.

Si sarebbe presentato qualcuno accreditato in TV e avrebbe detto che l’incidenza dei casi avversi era dello 0,0002%, che la percentuale dei morti per incidenti stradali o per altre cause in quello stesso giorno era enormemente superiore e che, quindi, non c’era alcun motivo di essere spaventati. Tutto vero.

Ma, sono sicuro, i media e qualche tecnico in cerca di spazio, avrebbero detto che non era quello il punto, che l’esiguità dei casi avversi non cancellava il fatto che le cause dei decessi non erano state chiarite e che fino a tale prova non si poteva escludere un collegamento col vaccino.

Quindi, anche se si fosse trattato non di alcuni decessi, ma di uno solo, era da irresponsabili non andare a fondo.

Giusto anche questo, non abbiamo sempre detto che salvare una vita equivale a salvare tutta l’umanità?

Quindi credo che si sia fatto bene a sospendere e verificare.

Una verifica che, accertato non esserci alcuna causa di morte da addebitare al vaccino, sappiamo già che durerà fino alla fine della campagna vaccinale. Mesi, nei quali molti vaccinati moriranno per mille motivi diversi, perché il vaccino non da l’immortalità.

Quindi direi di smetterla con quelli che in TV, sui giornali o in rete si stracciano le vesti facendo il contraltare ai novax, parlando di tre giorni di sospensione, di un vaccino sui tre in uso, come di un “danno irrecuperabile”, di una “Caporetto della campagna vaccinale”, di un “colpo mortale alla fiducia della gente” sul vaccino e sui medici che non sanno che pesci prendere.

Chi parla così se la cerca e la chiama la situazione critica.

Perché, sul piano numerico, la Protezione Civile dice che in due settimane si recupera.

Su quello psicologico chi non aveva fiducia prima non è che l’abbia persa ora. Semmai qualcuno, vedendo la solerzia nelle verifiche e il loro risultato, potrebbe ricredersi.

Se qualcuno ha perso la fiducia a maggior ragione l’avrebbe persa se si fosse fatto finta di niente. E se non era predisposto a perderla la riacquisterà sugli esiti delle verifiche e sui risultati del crollo dei contagi dove si è proceduto celermente alle vaccinazioni di massa. Anche con AstraZeneca.

Quindi discutere come se il problema che abbiamo difronte siano i tre giorni di sospensione mi sembra un incoraggiamento al rimbecillimento di massa. Anche un tantino sospetta.

Ora, sulla base di quanto dirà l’Ema, bisogna riprendere a vaccinare, vaccinare, vaccinare.

Do per scontato l’esito? No, do per scontato che l’Ema non solo riverificherà le procedure autorizzative di AstraZeneca, ma anche i dati provenienti dai Paesi che l’hanno utilizzata su milioni di persone. Sono stati raccolti e non ci vorrà molto ad analizzarli.

Speriamo di diventare al più presto un Paese di adulti e vaccinati.

