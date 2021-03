WALTER RICCIARDI SI DEVE DIMETTERE DA CONSULENTE DEL GOVERNO O ESSERE RIMOSSO

Walter Ricciardi, consigliere del Ministero della Salute, ha firmato un appello internazionale di sostegno al sistema di etichettatura dei cibi (Nutriscore, proposto dalla Francia), in discussione a Bruxelles, contro il quale si è apertamente pronunciata l’Italia con molti altri paesi dell’Unione.

Quel sistema penalizza i prodotti italiani e la nostra filiera agroalimentare, che è leader in Europa per esportazioni nonostante molti limiti imposti che stiamo combattendo per superare.

Proprio ieri il ministro delle Politiche agricole alimentari Stefano Patuanelli è andato in Commissione Agricoltura alla Camera per illustrare le sue linee programmatiche dicendo con chiarezza: “Il sistema a semaforo Nutriscore è inconcepibile, ingiustificato e inaccettabile. Voglio essere chiaro: è una battaglia che l’Italia deve fare come sistema Paese. L’obiettivo è dare informazioni veritiere ai cittadini. Il Nutriscore è un pericolo reale che potrebbe compromettere il sistema agroalimentare italiano”.

Anche le associazioni di categoria sono insorte, chiedendo al Governo Draghi la doverosa chiarezza sulla posizione assunta dall’Italia visto che il tema è particolarmente delicato per il Made in Italy, specie se già fiaccato dagli effetti nefasti della pandemia e delle chiusure. “L’Italia ora deve essere unita contro un sistema che avvantaggia i prodotti ultra trasformati e penalizza le nostre DOP e IGP, prodotti d’eccellenza mono-ingredienti di altissima qualità. Qualsiasi altro Paese non accetterebbe che il consulente di un ministro in carica restasse al suo posto dopo aver sostenuto un sistema che va contro la propria filiera agroalimentare e dopo aver criticato un sistema come il Nutrinform su cui il Governo italiano e la filiera agroalimentare italiana puntano”.

Il Nutriscore, proposto dalla Francia, è un sistema “a semaforo” che assegna un bollino dal verde al rosso in base alla presenza di zuccheri, grassi o sale nei cibi e già in uso in diversi Paesi europei. L’Italia da tempo si batte contro un’etichettatura penalizzante per i prodotti d’eccellenza del Made in Italy.

Ad esempio: l’etichetta “Nutriscore” assegna al parmigiano reggiano il bollino arancione (D): un giudizio critico, senza appello. Per non parlare della mozzarella di bufala, o dell’olio extravergine di oliva, classificato anch’esso con il bollino arancione (D) o dell’olio non extravergine al quale il “semaforo” assegna lo stesso giudizio dell’olio di colza (bollino giallo, C), il prosciutto di Parma addirittura E.

Dal canto suo l’Italia ha avanzato una proposta alternativa, il cosiddetto “sistema a batteria”, con cui viene rappresentata una batteria di dati, senza l’uso di colori, che connotano il prodotto indicando al contempo sia la quantità esatta di energia, grassi, grassi saturi, zuccheri e sale sia la quantità di assunzione giornaliera raccomandata e da non superare. Un sistema che tutela di più sia i consumatori, sia i produttori.

Do un esempio nell’immagine che pubblico che mette a confronto i due sistemi in discussione.

La firma di un appello contro la linea del governo da parte di un consigliere del Ministero della Salute è un fatto inaccettabile e Ricciardi deve dimettere o essere immediatamente rimosso.

