MENTRE ITALIA VIVA E ALLA Quarta assemblea, domani dalle 11. L’appuntamento, che riunisce 650 tra eletti e parlamentari, coincide con le prime mosse del governo di Mario Draghi, in cui Matteo Renzi rivendica un ruolo decisivo, dopo la caduta del Conte bis.

Quello dell’ex premier, spiegano fonti di IV, sarà un intervento concentrato sulle emergenze del Paese, dall’urgenza di accelerare il piano vaccini al sostegno per l’economia, alla bontà della scelta di chiudere l’esperienza del governo giallo-rosso.

L’agenda del Paese, chiarirà il leader IV, é sul rilancio del Paese e non sulle alleanze per le elezioni per ora fissate nel 2023, ma la linea è che IV “non sarà mai con i populisti e i sovranisti”. Ma per l’indispensabile e vero riformismo che l’ITALIA ha estremo bisogno, allontanando lo scenario dell’alleanza indicata dal neosegretario Pd Enrico Letta che comprende il centrosinistra e M5S.

Nel PD di LETTA a parole si propone il riformismo, ma il PD parla di riformismo da una vita ma in pratica é un partito ultraconservatore

Dettaglio trascurabile per un politico, che gli frega? Il PD parla di riformismo da una vita ma in pratica é un partito ultraconservatore che si spartisce le aree di influenza con la destra senza avvertire problemi morali, a loro la scuola e il pubblico con il mondo sindacale e alla destra il mondo imprenditoriale e dei professionisti a cui basta non pagare le tasse ed una giustizia con tempi biblici per evitare la galera quando la fanno grossa.

A me tutte queste figure del PD più o meno “altolocate” e/o con curricula di buon livello risultano alquanto penose. Tutte figure che dicono, sostengono, perorano, indicano, sollecitano, ecc. ecc. Poi, se si guarda cosa decide, delibera, propone, ecc. il PD non si capisce una cosa: ma tutti quanti e parlanti, fanno qualcosa in quel partito oppure quel partito è gestito ed indirizzato da altri? Un riformismo radicale per la classe media, ma sta gente a scuola ha imparato solo ste tre parole da finti comunisti che fingono di essere moderati e operosi a pagamento verso il popolo italiano, se non avesse avuto le conoscenze della classe alla quale hanno sempre aspirato farne parte, sarebbero dove sono oggi… mah… che ve lo dico a fare.

Come sempre. I problemi li vediamo tutti, non è che serve chissà quale analista, spesso basta leggere i numeri e la matematica l’abbiamo imparata tutti a scuola.

Cosa ben diversa è proporre soluzioni efficaci e accettabili dal paese, a partire da chi inevitabilmente perderà qualcosa, perché pensare che nessuno perderà qualcosa è un sogno o una televendita da campagna elettorale.

Il PD e un partito che non ha saputo governare il presente e ha creato vaste aree di disagio sociale ma si candida a governare il futuro , sempre con le solite 4 chiacchere, crederci é veramente un atto di fede.

Le solite belle parole da intellettuali , che si riempiono la bocca di belle intenzioni programmatiche sempre uguali da 25 anni , ma che non propongono alcuna soluzione pratica . Solo teoria , zero proposte nella vita reale .

Per fare questo ci vuole coraggio. Chi ha avuto coraggio nel PD è stato pesantemente ostracizzato dal suo stesso partito a cominciare dal referendum del 2016.

Coraggio significa “fare la cosa giusta” che molto spesso non coincide con “popolare”.

Insomma la riforma veramente radicale è cambiare la mentalità, che in questo ultimi anni e soprattutto nel ultimo anno e mezzo mi pare sia andata in direzione esattamente opposta.

Es: Draghi, scelta coraggiosa quanto auspicabile, è stato subìto dal Pd, mentre avrebbe dovuto proporlo. Il coraggio (e la politica) sta altrove.

E se già è difficile far cambiare mentalità a chi milita in un partito che questi valori li ha nel dna (bellamente disattesi) come crede sia possibile farlo alleandosi “strutturalmente” con chi del populismo ne ha fatto bandiera?

Inoltre: il coraggio significa difendere questi valori anche a costo di finire all’opposizione, perché se “fare la cosa giusta” fosse comprensibile a tutti subito, non ci sarebbe il populismo.

