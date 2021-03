E infine la Germania si piega: riprendiamo a vaccinare con Astrazeneca.

Il ministro Spahn ci mette oltre tre ore per commentare la nuova autorizzazione dell’Ema, segno di difficoltà del governo. Italia e Francia al via domani, Johnson esulta.

24 casi su 20mln di vaccini. 24 casi tutti da dimostrare che siano stati causati dal vaccino.

Riprendiamo pure con questo vaccino Astrazeneca!Draghi per primo ,ministri senatori e tutti i parlamentari governatori e sindaci !!SARANNO SICURAMENTE DI BUON ESEMPIO!!!

Ma dico, possibile che alla germania debba essere attribuita tutta questa “importanza” ? Dico, almeno quando la germania minge fuori dal vaso, possiamo lasciarla perdere ? Oltretutto, alla germania capita non proprio di rado, di sbagliare la mira. Siamo contenti, di avere terrorizzato Mezza Italia ? Siamo contenti di avere perosne anziane che forse rifiuteranno di vaccinarsi perchè adesso hanno “paura” di un ottimo vaccino, quello di AstraZeneca ? Spero e ripeto “spero”, che la germania non abbia inteso “litigare” con AstraZeneca solo perchè AstraZeneca è Inglese e quindi , per una questione di lesa maestà, dato che la Gran Bretagna ha lasciato la ue, la germania abbia voluto in qualche modo “farla pagare” ad una più che validissima Azienda Inglese. La berlino pensasse a controllare le centraline delle autovetture con motore Diesel prodotte in germania.

Riprendiamo pure con questo vaccino Astrazeneca!Draghi per primo ,ministri senatori e tutti i parlamentari governatori e sindaci !!SARANNO SICURAMENTE DI BUON ESEMPIO!!!

