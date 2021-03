Un riformismo radicale per la classe media, la nuova missione specialmente del Pd.

Facciamo i conti con la realtà: esiste un problema enorme in Italia che si chiama povertà ed è talmente grave che se un partito riformista non se ne occupa in modo radicale, è un partito che perde la sua ragione di esistere.

Il nuovo Partito Democratico, per usare l’espressione del Segretario Letta, si dia un’agenda di riforme coraggiose e radicali contro la povertà e a tutela della classe media.

Riformismo, per me, non è la destra della sinistra. Riformismo non è nemmeno la ripetizione nostalgica della terza via, visto che persino lo stesso Blair l’ha definita superata dal tempo all’indomani della sconfitta Corbyn. Radicalismo non è sinonimo di una vecchia visione anti capitalista, statalista e assistenziale.

Mi piace pensare che abbiamo un foglio bianco davanti. Penso sia il momento di scrivere in modo nuovo la missione del Partito Democratico e la sua indispensabile vocazione espansiva con un riformismo che o diventa radicale o non sarà nulla perché resteremo incapaci di rispondere alla richiesta di profondo cambiamento che viene dalla gran parte delle classi sociali.

Dobbiamo parlare alle persone, a tutte, a cominciare da coloro che in questi anni non ci hanno visto capaci di rappresentare chi non ce la fa, chi ha paura, chi non si sente protetto. Dobbiamo soprattutto ascoltare le persone, ascoltarle davvero non solo per ciò che ci piace dicano.

Non siamo il partito delle ZTL ma spesso siamo stati percepiti così. Non siamo il partito dell’establishment, ma a volte abbiamo scambiato governare con lo stare al governo.

Se ricominciassimo a guardare davvero dentro la nostra società vedremmo che il livello di disuguaglianza, di incertezze, di progressivo impoverimento di settori sempre più consistenti della popolazione è ormai tale che non basta più correggere alcune distorsioni, occorre riformare profondamente alcuni dei pilastri su cui si è ormai costruito un modello intollerabilmente ingiusto.

Il nostro Paese, soprattutto nelle sue fasce più deboli, non si è mai ripreso del tutto dalla crisi del 2008. La generazione che va dai 35 ai 45 anni è stata travolta nel 2008 mentre si affacciava al mercato del lavoro o aveva appena iniziato a lavorare, negli anni successivi ha spesso pagato un precariato continuativo, oggi si ritrova senza certezze a vivere lo stravolgimento globale dovuto dalla pandemia.

L’errore culturale, oltre il folklore, compiuto dai Cinque Stelle nel ritenere di aver “sconfitto la povertà” con il reddito di cittadinanza è stato clamoroso. Lo dico essendo, ben prima dei Cinque Stelle, tra coloro che hanno sempre pensato indispensabile uno strumento di tutela universale. Da un lato si è pensato che il contrasto alla povertà si risolva in una mera misura di assistenza, dall’altro si è ritenuto che il problema riguardasse la condizione di alcune categorie con una lettura semplicistica e distorta del fenomeno.

Il problema che abbiamo davanti non riguarda più solo gli “ultimi”, riguarda l’intero ceto medio che sta scivolando pericolosamente all’indietro perdendo i fattori di certezza e stabilità. Ne ha scritto bene “Avvenire”, commentando una ricerca di IPSOS presentata al CNEL: la classe media si è impoverita drasticamente, è spaventata e rischiamo un’esplosione di rabbia sociale.

La verità è che oggi il tema della povertà e la paura dello scivolamento riguardano strati sociali praticamente maggioritari. Riguarda certamente le situazioni di estrema marginalità sociale, ma riguarda i giovani professionisti, così come i piccoli imprenditori e anche i cosiddetti “garantiti” che magari hanno livelli di reddito eccessivamente bassi e che non riescono ad assicurare ai figli l’accesso a diritti che fino a un decennio fa sarebbero stati assicurati.

Per questo motivo, anche il racconto della contrapposizione tra garantiti e non garantiti mi sembra fondato su categorie superate. Lo ha detto bene l’assessora Cristina Tajani richiamando l’esempio della task force per la middle class voluta dall’amministrazione Obama.

Sono convinta che questa sia la grande questione attorno cui costruire una nuova proposta politica da parte del Pd a cominciare dai temi dello sviluppo sostenibile e della transizione tecnologica. Un nuovo modello di crescita perché possa definirsi davvero sostenibile deve anzitutto restituire la speranza di una nuova fase di espansione collettiva dove i salari ricomincino a crescere e l’occupazione torni ad essere più stabile.

Se la sostenibilità non si traduce in un concreto miglioramento nella quotidianità delle persone, avremmo cambiato qualche modello di business ma non restituito valore ai cittadini. Al pari, noi dobbiamo ascoltare le paure di coloro che temono che l’innovazione tecnologica possa tradursi in ulteriori perdite di occupazione e di reddito e non usare come clava i nostri convincimenti, dimostrando che sappiamo governare la transizione digitale per includere.

L’accesso alla rete oggi è lo spartiacque tra inclusione ed esclusione sociale, noi dobbiamo assicurare che il digitale sia in primo luogo lo strumento per accorciare la forbice delle disuguaglianze, per consentire a chiunque, per esempio, di accedere ai migliori livelli di educazione possibile, per ridare vitalità e occasioni di sviluppo ad aree e comunità del territorio lasciate ai margini.

Attorno a questi principi si può costruire un piano straordinario contro la povertà a tutela della classe media. È una sfida complessa perché non basta più “aggiustare” l’esistente, occorrono la fantasia dell’innovazione certo, ma anche il coraggio di riforme radicali che cambino le priorità di spesa e rompano alcuni tabu che sono stati alla base delle scelte degli ultimi 20 anni.

