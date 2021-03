Ho sempre preferito i bagni di realtà alle comode illusioni

In Italia il dibattito su tutto ciò che riguarda i conti pubblici è talmente inquinato dall’ideologia che – a fronte delle parole di Draghi “è il momento di dare i soldi, non prenderli!” – qualcuno sente il bisogno di titolare “grande schiaffo all’austerità!”.

Come se ci fosse, nella bicentenaria storia del pensiero economico, una teoria economica che predica di attuare una politica fiscale restrittiva in un anno in cui il Pil subisce la peggiore caduta della storia d’Italia in tempo di pace.

Mah.

Marattin ha ragione: ci sono quasi 900 miliardi di crediti non più recuperabili.Marattin ragiona sulle cose perchè ha preparazione specifica. Speriamo quindi non in un condono ma una scelta giusta per risolvere questo problema.

È una cifra mostruosa. Ma come può uno stato serio, tollerare una cosa del genere?Pretendo di sapere di chi è la responsabilità. Inesigibili sta mink….io pago sempre tutto

Qua bisogna ritornare (o cominciare a farlo…) a mettere in galera chi fa bancarotta fraudolenta..Negli USA recupererebbere fino all’ultimo euro, certo qualcuno finirebbe a dormire in auto ma le tasse vanno pagate!!!!!!!Povera Italia come ti sei ridotta

