Il premier DRAGHI A SALVINI: “No bandierine identitarie”

Giornata di passione sul condono. Scontro Draghi-Lega, ma alla fine Salvini si accontenta.Il Cdm sul decreto Sostegni slitta di ora in ora, poi la mediazione. Il premier: “No bandierine identitarie”

Se non altro per l’effetto di svelenamento dei rapporti tra i partiti di destra e di sinistra che sostengono il governo e per la conseguente generazione di utili mediazioni, l’arrivo di Draghi merita apprezzamento.

La destra non si smentisce mai e si schiera, ancora una volta, dalla parte degli evasori e invita gli Italiani a non pagare tanto prima o poi un condono arriva sempre… altro che lotta all’evasione. E’ un’evasione di stato legalizzata… vergognosa…”…. Tutti i i partiti – dice il premier – sono entrati in questo Governo portandosi una eredità di vedute, convinzioni e annunci fatti in passato. Tutti hanno delle bandiere identitarie: si tratta man mano di chiedersi quali sono quelle bandiere identitarie di buon senso e quelle a cui si può rinunciare senza fare danno né alla propria identità né all’Italia”… Quelle della Lega e di Forza Italia sono il condono e l’evasione fiscale, spetta a Draghi imporre loro di ammainarle se non vuole squalificare da subito il suo governo.

Altro che solidarietà verso gli Italiani messi in ginocchio dalla pandemia. La Lega si schiera come sempre dalla parte degli evasori e dei più ricchi. Gli Italiani che hanno pagate le tasse sono per Salvini dei poveri fessi.Rieccolo Salvini: prima gli italiani evasori che hanno contribuito a formare il debito pubblico e poi (molto dopo) quelli che hanno pagato e pagano le tasse. Questo è uno dei tanti regali che ci hanno fatto quelli che hanno votato Lega. Le future generazioni che dovranno pagarsi il debito pubblico sanno chi ringraziare.

Salvini ha un solo obiettivo : accaparrarsi il consenso degli italiani e ciò a prescindere da tutto il resto. Che siano evasori fiscali, che non paghino le multe, che facciano affidamento sui condoni, non ha nessuna importanza. Conta solo il voto. Ed i ” fessi ” seguitano a pagare in silenzio. E’ mai possibile che l’amministrazione pubblica non riesca ad assicurare la riscossione di quanto dovutole in tempi ragionevoli ? E ciò nonostante l’attuale tecnologia. Evidentemente manca la volontà politica e puntualmente dobbiamo assistere a questi vergognosi provvedimenti. Si vergognano perfino di chiamarli con il loro nome, ovvero CONDONI e si inventano, per tenere buoni “i fessi ” che pagano, denominazioni che suonano come una vera e propria beffa “PACE FISCALE “. Ma quale pace : c’è stata forse una guerra contro questi furbi ?

ORA! La vera domanda tragica è : perchè l’Italia ha il terzo debito mondiale ? Due per me le ragioni. Lo scarso senso dello Stato ( che a sua volta funziona male) da parte degli italiani e i politicanti che pur di avere consenso,sono disposti a spendere e spandere.La Dc per avere consenso per più di 50 anni di fila,ha mandato in pensione a 19 anni ( e 15 per le donne) ,non di lavoro,ma di contributi.Le destre successive,sono sempre state dalla parte degli evasori ( siccome siamo un po’ tutti o quasi) e per questo sono andate alla grande.Chi paga? Pantalone.Io mi consolo di avere i figli all’estero.

Il premier DRAGHI A SALVINI: “No bandierine identitarie” ultima modifica: da

