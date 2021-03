Renzi all’assemblea di Italia Viva: “Con Draghi sconfitta del populismo e trionfo della politica”

“C’è una nuova stagione politica che l’Italia ha davanti a se ed è la primavera che si è aperta con il cambio di governo e l’arrivo di Mario Draghi, non ci credeva nessuno e ci davano dei pazzi”. E ancora: “Con il governo Draghi si è aperta la stagione della primavera italiana: è la sconfitta del populismo e il trionfo della politica”. Così il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nel suo intervento all’assemblea del partito.

E ha aggiunto: “Con la crisi di governo abbiamo restituito credibilità all’Italia nel giro di due mesi. Ci dicevano: ‘siete divisi’, e invece è grazie alla vostra determinazione, è merito della nostra comunità se ha vinto la politica sul populismo”.

Iv: Paita, ‘Primavera delle idee conferma lungimiranza e coraggio Renzi’

“Con la lungimiranza e il coraggio che lo contraddistinguono, Matteo Renzi cerca come sempre di anticipare i tempi e lavorare ora alle ricette di cui l’Italia ha bisogno”. Lo afferma Raffaella Paita, deputata di Italia viva, a proposito dell’assemblea del partito.”Grazie a Italia viva -aggiunge- si sono create, con il governo di Mario Draghi, le condizioni e le garanzie perché l’Italia possa lasciarsi dietro le spalle la crisi provocata dell’epidemia. Ora viene cosi il momento di iniziare a immaginare il futuro. Per farlo è però indispensabile conoscere quali sono le speranze e i problemi, i sogni e le paure degli italiani. L’apertura alla società, la predisposizione all’ascolto è il presupposto necessario per raccogliere le istanze dei cittadini. Da questo punto di vista il lancio della Primavera delle idee è uno strumento ideale. Ci aspettano due mesi intensi ma di certo utilissimi”.

Iv: Paita, ‘Primavera delle idee conferma lungimiranza e coraggio Renzi’ ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo