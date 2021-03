Lui è il cemento….per costruire il CONDONDOMONIO ITALIA alla faccia di chi lavora disonestamente per non pagare le tasse.

Draghi, la maledizione delle tenebre.I partiti ci riprovano con le sabbie mobili, ma Draghi segna un cambio di passo: conferenza stampa in stile europeo, parole di verità. Il cemento è lui.

Facciamola breve. È la fotografia di fuori sincrono, tra il premier e la sua maggioranza, fatta di forze politiche questo governo lo hanno subito e, evidentemente, fanno fatica ad adattarsi. C’è una sostanziale continuità col governo precedente in termini di politica sulle chiusure (l’Italia è pressoché una grande zona rossa) e un’altrettanto sostanziale continuità anche su questo decreto sostegno, che recepisce l’impianto dell’ultimo ristori. Però c’è chi, orfano del precedente, ha bisogno di raccontare che comanda Salvini. E c’è chi, come Salvini, nella cui base questo provvedimento è meno indolore di come sembra, ha bisogno di drammatizzare un po’ perché spaventato dalla competizione della Meloni.

È una questione evidentemente minore, che però disvela il punto di fondo. Il “come” cioè si sta in questo governo. Se cioè lo si interpreta come un governo istituzionale che richiede uno stile o uno spirito istituzionale o se lo si vive, come avvenuto in tutti i governi di questa legislatura, come un governo di coalizione, in cui ognuno ha la necessità di piantare le proprie bandierine, in uno schema di contrapposizione con quelle altrui. Quando parla il premier, si capisce però che, nelle sabbie mobili del sistema, il cemento è lui, e non cogliere il momento per una maturazione complessiva del sistema sarebbe semplicemente un’occasione persa.

Cambio di passo, lo dicono Paolo Mieli, Massimo Franco, Cerasa, Sallusti, Senaldi, Damilano ecc.

Sembra che come al solito le sette e le leghe non capiscano nulla.Durante il Governo Conte hanno votato i decreti sicurezza, il Rdc e Quota cento… tre leggi fatte male e contro il Paese.103.000 morti, terza ondata, 20.000 contagiati al giorno. Ma rimpiagete Conte!!! AHAHHAHHAHAH.Sai che scoperta!

E’ Draghi che tiene tutto e tutti assieme.E non ve ne eravate accorti!

Per fortuna che c’è chi se ne è accorto e lo dice, molte grazie.

Lui è il cemento….per costruire il CONDONDOMONIO ITALIA alla faccia di chi lavora disonestamente per non pagare le tasse. Chissà forse un giorno anche i giornalisti impareranno a dire pane al pane e vino al vino, togliendo gli orpelli da operetta alla cronaca politica. Per gli irriducibili resta ancora da commentare l’isola dei famosi. Egr. EVASORO eravamo il 4° paese più industrializzato al mondo, rischiamo di essere il 20°. Nemmeno davanti al muro contro cui rischiamo di schiantarci qualcuno riesce a rinunciare a fare lo spendido. Criticare (che Kant ci perdoni !) anche davanti all’evidenza contraria , fare fazione, vantarsi di essere il più bravo è costitutivo dell’identità (8.000 campanili, nessuna vera nazione) Seppiamo solo stare da pecoroni sotto il gioco Spagnolo, Austriaco e Francese .Accettiamo la Germania di “oggi” quale novello pifferaio magico …continuiamo a far finta di non capire il perché della nostra insussitenza sulla scena internazionale (neanche nel Mediterraneo o nel Corno d’Africa !). Aspettando che il Fato ci rimandi dapprima un Cavour magari assieme ad un Mazzini ed un Garibaldi.

PS:Voi senza offendere o denigrare non sapete stare.Il bello è che per voi la brava persona per antonomasia, l’ELEVATO è un pluri condannato come Grillo.AHAHHAHAHHA. Non è Draghi, ma la paura delle elezioni. Al prossimo giro tanti resteranno fuori.

Avete notato che nessuno fa più riferimento neanche per sbaglio, al fatto che sia stato ridotto il numero dei parlamentari (a partire dalla prossima legislatura)?

Fanno tutti i bravi perché per molti questa è l’ultima occasione di mangiare a sbafo.

L’unico che non ha fatto il bravo è stato Renzi, che ha rottamato in una colpo il governo precedente, Italia Viva e l’unico partito che fà gli interessi del popolo ITALIANO. Gli altri Nessuno (a parte +Europa, e AZIONE che si sta autodisgregando) ha voglia scommettere Pper lo stesso errore.

Lui è il cemento….per costruire il CONDONDOMONIO ITALIA alla faccia di chi lavora disonestamente per non pagare le tasse.

