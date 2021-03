Porto il mio umile sentire: sono rimasto molto colpito dalla brutalità cattiveria e ferocia con cui si è attaccato Renzi in questi anni e affossato il referendum che avrebbe dato una svolta al paese proprio dagli attuali dirigenti del PD, che avrebbero invece sostenerlo. Per cui non voglio dare il mio voto e consenso ad un partito che tiene al suo interno a livello dirigenziale quegli elementi. Mi diranno di non essere flessibile: ho 70 e passano anni e non sono più disposto ad accettare compromessi al ribasso.

Confesso, faccio fatica a capire quelli che hanno cambiato il proprio sentimento a fronte di una proposta politica che considero invariata nella sostanza. E’ cambiata la confezione, ma il prodotto è lo stesso. Perché ci siamo (giustamente) sdegnati sulla profferta di Bettini di fare da terza o quarta gamba di una coalizione che include i grillini? E perché se la medesima proposta arriva formulata in modi oggettivamente meno da prepotenti, come quelli usati da Letta, anziché gli insulti riservati all’ideologo all’amatriciana si leva anche qualche applauso ai nuovi relatori della missiva? Mi pare un comportamento da amante che cercava e si accontentava solo di attenzioni maggiori ma disposto ad interpretare quella parte e quel ruolo. Io una coalizione coi 5stelle, anche a livello locale, non la voto, perché nulla è successo per farmi cambiare opinione.

PD E M5S CULO E CAMICIA: Io una coalizione con gli infami 5 stelle non la voterò mai!! ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo